Si bé al llarg dels últims mesos nombrosos científics i nutricionistes s'han esforçat a les xarxes socials en intentar fer calar la idea que no existeix cap recepta màgica per perdre pes, més enllà que l'única manera d'aprimar-se és caure en un dèficit calòric, avui dia alguns estudis amb contrastada eficàcia han descobert que hi ha algunes infusions que et poden ajudar a aconseguir l'objectiu, que no és fàcil avui en dia.

Per això, et recomanem una de les infusions més sol·licitades: La cua de cavall. Es tracta d'una planta que aprima i que ajuda a eliminar la retenció de líquids. També és molt bona per la salut de la pell, les ungles i el cabell. Es pren en comprimits o en infusió. És una planta medicinal amb una alta demanda a tot el món. "Creix al voltant de fonts d'aigua i pot viure permanentment inundada". Un estudi recent ha demostrat que un nombre important de persones amb sobrepès que bevia aquesta infusió o algun dels seus extractes va perdre més pes que els que no la bevien. A més, i gairebé el més important pels estudis científics sobre la pèrdua de pes, molts dels quals han aconseguit reduir els números de la bàscula van atacar l'obesitat allà on precisament més els interessava: al greix abdominal que va ser la que més es va reduir de totes. Si una cosa preocupa tant al sexe femení com al masculí a l'hora de perdre pes és sense cap mena de dubte la panxa. És allà on la majoria es fixa quan es volen aprimar. Altres trucs per evitar els gasos i la inflor abdominal A més de prendre infusions per prevenir els gasos o la inflor abdominal diàriament, recorda introduir en el teu dia a dia els següents hàbits per erradicar aquests problemes estomacals: Menja a poc a poc i mastega bé els aliments

Procura beure l'aigua recomanada fora dels àpats

Redueix la sal que reté líquids

Evita els refrescos amb gas

La pinya ha de ser una de les teves fruites preferides Camamilla amb anís La camamilla té la capacitat de reduir la inflamació de les mucoses de l'estómac i facilitar la digestió. Si la combinem amb anís, aconseguim una de les millors infusions per tractar qualsevol problema estomacal. Això sí, recorda que s'ha de barrejar amb la planta de l'anís, no amb la beguda alcohòlica amb el mateix nom. Pren-la després dels àpats quan notis una temporada amb gasos. Gingebre El gingebre és una planta medicinal que t'ajudarà a tenir una bona digestió. Prepara't una infusió utilitzant l'arrel i digues adeu als molestos gasos en pocs dies.