Per perdre pes acostumen a recomanar menjar fruita i verdura, però hi ha alguns aliments d'aquest tipus que no ajuden en aquest objectiu.

Quan es decideix fer una dieta o quan es consulten les normes generals per a una alimentació sana, el primer que acostumen a dir és que s'ha de menjar molta fruita i verdura. Es tracta d'aliments que la naturalesa proporciona i són rics en substàncies que són bones per al nostre cos.

De fet, el consum de fruites i verdures de temporada permet que el nostre cos rebi totes les vitamines i minerals que necessita per a mantenir-se sa. No obstant això, també hem d'anar amb compte en aquest àmbit. No tota la fruita és igual, ni totes les verdures tenen les mateixes propietats. Hi ha algunes fruites que no són adequades, per exemple, per als diabètics perquè contenen molt sucre.

De la mateixa manera, hi ha aliments que no són bons si es vol perdre pes. Hi ha algunes fruites i verdures que no ajuden en aquesta tasca perquè inflen i contenen molts carbohidrats. Aquests són alguns d'aquest aliments:

Sucs envasats: són sucs de fruites, és cert, amb totes les vitamines, però desgraciadament porten molt de sucre.

Carbassons: estan plens de midó, per la qual cosa seria millor substituir-los per una altra cosa per evitar inflar-se.

Plàtans: tenen molts carbohidrats, sucres i midó, per aquest motiu no és bo per als diabètics i per aquells que volen perdre alguns quilos.

Patates: no s'han de prendre com una menja única i completa, sinó utilitzar-les com a acompanyament o guarnició.

Pèsols: igual que les patates, s'han d'usar com a acompanyament o guarnició.

Tempura de verdures: massa farina i massa oli si vols cuidar la figura.

Aquestes són només algunes de les informacions basades en els valors nutricionals dels aliments. Per a una dieta equilibrada amb les coses que t'agraden i les quantitats adequades, consulta sempre a un metge o nutricionista.