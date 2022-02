Tenim la primavera a tocar la porta. L’entrada de la nova estació comportarà que estiguem més estones a l’exterior per gaudir d’activitats de lleure i esportives. Per tant, és el moment de preparar el nostre cos per aquesta estació tan desitjada després de mesos de fred i humitat. Ara també és el moment de fer aquells retocs estètics que tenim pendents per afrontar llavors l’estiu amb el cos a punt. Millorar el cos és un benefici a tot els nivells. No parlem únicament de salut introduint hàbits saludables sinó que es tracta d’assumir la necessitat de tenir una cura personal. Posa’t en mans d’algun expert i deixa’t aconsellar per professionals. Aquí tens una selecció d'algunes propostes i tendències en bellesa i estètica.

El cabell és el mirall de l'ànima «Fa uns anys, em vaig adonar que no cal fer coses grans per ser grans, que són les petites coses que fan grans els moments i els petits gestos que fan grans els humans». Qui s’expressa d’aquesta manera tan clara és Pilar Auguet que ofereix els seus serveis de perruqueria i desenvolupa la microscòpia capil·lar des del seu espai situat al carrer Emilia Xargay número 5 de Girona. La microscòpia capil·lar consisteix en l’anàlisi del cabell per saber exactament el seu estat des de l’arrel. Fa més de 30 anys que utilitza aquest sistema i actualment s’ha convertit en una eina imprescindible perquè «vivim amb un estrès que fa que els cabells pateixin considerablement i sense una anàlisi no pots saber com i per a què tractar-lo». Amb Pilar Auguet tot són sensacions, emocions i resultats on la «prioritat ets tu i el cabell». La cosmètica holística i els seus beneficis Quins són els avantatges de la cosmètica holística?: Productes naturals amb extractes de plantes, antioxidants, olis essencials bio i eco, àcid hialurònic i vitamina C.

Apta per a qualsevol edat

Ideal per a combatre acne, al·lèrgies, arrugues, etc. D’altra banda, la Gua-sha és la pedra de massatge facial de moda: s’usava per a descontracturar als guerrers. Avui dia s’utilitza per a mantenir la joventut de forma 100% natural i amb resultats des del primer dia. Ohilistic Cosmètics disposa de 5 olis facials 100% naturals. La barberia tradicional Don Barbero Girona és una barberia i perruqueria que rep als seus clients en ple cor de la ciutat, concretament a la Rambla de la Llibertat 23 de Girona. Va néixer inspirant-se en l’estil i la professionalitat dels cèlebres barbers tradicionals, confluint en l’actualitat amb talls i serveis d’última avantguarda. Els serveis en els quals són experts van des de l’afaitat tradicional amb tovallola calenta, neteja facial (un servei de luxe i fonamental per al cavaller d’avui), passant per tints i descoloracions fins a talls clàssics i moderns, amb tisores, navalla i màquines. A més, aprofita ara perquè nomenant Diari Girona et podràs beneficiar d’un descompte del 10% de descompte en tots els seus serveis Recuperar el lòbul L’envelliment del lòbul de l’orella és una de les afectacions estètiques més freqüents que es donen sobretot en dones o persones que han portat arracades durant molts anys. També es dona el fet que a vegades amb una estrebada de l’arracada o portar joies de molt pes aquesta orella es deforma abans de temps. A Maxilostetic el Dr. Manel Gorina és el cirurgià maxil·lofacial del centre especialista en cirurgia estètica facial, i per tant, també del lòbul de l’orella o també cirurgia anomenada Otoplàstia del Lòbul. El postoperatori és molt còmode i els punts es retiren al cap d’uns 10-15 dies. Un cop transcorregut aproximadament un mes de la cirurgia el pacient ja es pot tornar a realitzar un nou forat a la zona que vulgui.