No és nou. Hi ha moltes persones que opten per viatjar a l'estranger per sotmetre's a determinades cirurgies per un preu més barat.

Coneguts són, per exemple, els viatges per implantar-se cabell. Però, actualment, també es realitzen cirurgies contra l'obesitat (bariàtrica) amb l'objectiu de reduir pes. I, segons els experts, aquest tipus d'intevencions pot implicar molts riscos per a la salut.

Ho sap bé el doctor i director del Centre Laparoscòpic Doctor Ballesta (CLB), situat en el Centre Mèdic Teknon de Barcelona, en el HLA Moncloa de Madrid i a l'Hospital HLA Inmaculada de Granada, Carlos Ballesta.

Aquest especialista alerta que cada vegada intervenen a més pacients per corregir els seus problemes de salut derivats de les cirurgies bariàtriques, que el pacient s'ha realitzat posant-se en mans de professionals no qualificats en països que ofereixen preus barats per tractar la seva obesitat.

El doctor Ballesta enumera alguns dels greus riscos per a la salut d'aquestes cirurgies contra l'obesitat barates que es realitzen a l'estranger:

Insuficiència renal

Pèrdua de visió

L'obesitat és una malaltia molt greu i en augment

Es calcula que entre un 18 i un 28% dels nens d'Espanya té obesitat. Un «mal» que pot causar múltiples problemes de salut com diabetis, hipertensió o dolor de les articulacions, entre altres.

La cirurgia bariàtrica s'ha provat com una de les solucions definitives enfront d'aquesta afecció. No obstant això, la sanitat pública no ofereix la resposta que es necessita enfront d'aquest problema.

Així ho afirma el prestigiós cirurgià Carlos Ballesta, amb més de 30 anys d'experiència com a especialista en cirurgia laparoscòpica i un dels majors referents a Espanya i a l'estranger.

El barat surt car i més en salut

Aquest especialista assenyala que cada vegada més pacients recorren a operar-se en centres de països com Turquia, que ofereixen operacions d'obesitat molt més barates. «Però sense controls de qualitat i seguretat mèdica ni sobre el tipus de material d'ús», assenyala el cirurgià.

I això té conseqüències, tal com denuncia el doctor:

«La primera, és que no fan la cirurgia que haurien de fer i cobren una altra diferent de la que figura en l'informe, la qual cosa complica encara més, el diagnòstic a Espanya».

«Un altre problema és que poden causar-te una complicació de salut, però estàs indefens. En aquests països no pots anar per la via judicial ni reclamar res», destaca el director del Centre Laparoscòpic Doctor Ballesta.

Riscos per a la salut de les cirurgies contra l'obesitat barates

Cal no oblidar que la cirurgia de l'obesitat no és una intervenció banal. D'acord amb el doctor, posar-se en mans de professionals poc qualificats i amb accés a material de baixa qualitat suposa exposar-se a desenvolupar problemes de salut com una insuficiència renal.

El doctor Carlos Ballesta intervé novament a aquests pacients per arreglar els desastres causats per aquestes primeres cirurgies.

«Cada quinze dies duc a terme una d'aquestes operacions. Vaig tenir un cas d'una pacient que s'estava quedant cega i no ho sabia, no distingia els colors. Parlem de casos greus que desenvolupen problemes nous que abans no tenien», indica el doctor.

I no tots tenen solució. «Alguns són reversibles i altres no, depèn del cas que sigui».

Tal com afirma l'especialista, des de les diferents clíniques d'Espanya s'estan adaptant els preus d'aquesta mena de cirurgies per a combatre aquest greu greuge. «Estem parlant d'una diferència de fins a un 30% en el preu, però és impossible anar més enllà: cal pagar als clínics, comprar el material adequat…», informa el doctor.