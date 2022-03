Una gran quantitat de persones que s'han infectat de la variant òmicron de covid-19 estan desenvolupant símptomes nous, com dolors abdominals i musculars, que s'uneixen als ja detectats amb anterioritat.

Les persones que han contret el virus en els últims temps parlen d'aquests dolors musculars (lumbars i en la part cervical i dels omòplats). Aquesta mena de dolor pot perdurar temps després d'haver superat el SARS-CoV-2.

Forts dolors

Però a més, en les últimes setmanes també s'ha registrat una gran quantitat de pacients infectats amb la variant òmicron de covid-19 que van patir hiperestèsia, un símptoma que consisteix en forts dolors i que podria derivar en un quadre greu.

La hiperestèsia es pot definir com a hipersensibilitat de l'organisme, i es manifesta com un dolor que impacta en tot el cos. Els experts expliquen que, si un toca a la persona que pateix hiperestèsia, no passa res, però si pressiona les mans sofreixen un dolor agut i fortíssim en músculs, ossos, pell...

Augment de sensacions

Consisteix en un augment de la intensitat de les sensacions que pot afectar a tots els sentits de manera global, o bé selectivament a alguns d'ells.

Sovint es confon amb un altre símptoma del sistema nerviós: la parestèsia, que és una sensació anormal dels sentits que es tradueix en sensació de formigueig, endormiscament, etcètera que es pot produir després de romandre una estona en una mala postura. La parestèsia és un efecte secundari que s'ha detectat fa a penes un mes en persones que han rebut la vacuna de Moderna.