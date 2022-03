És una de les preguntes que més es fan els qui pretenen aprimar-se. És suficient amb caminar per a perdre pes? En aquest sentit, cal tenir diverses coses en compte tal com relaten tots els experts en nutrició. La primera d'elles és que les tècniques per a perdre pes han de ser continuades en el temps. No pots pretendre aprimar-te durant una temporada concreta i després deixar d'intentar-ho. Tot esforç porta la seva recompensa, però sempre que aquest esforç sigui mantingut en el temps i no fruit d'un sol dia.

Quant temps s'ha de caminar per aprimar-se? Perdre pes no deixa de ser, els nutricionistes ho diuen, una qüestió matemàtica. És a dir: com més caminis i més et moguis i més exercici facis baixant les calories que consumeixes en el teu dia a dia millor resultat tindràs a final de mes. Joel Torres, un dels nutricionistes més seguits d'Instagram, que també és entrenador personal, ho aclaria fa uns dies. “Es continua infravalorant el poder de moure's durant el dia. És la millor manera d'augmentar el teu metabolisme i de pas millorar la teva salut”, relata aquest expert en fitness. Fer més de 10.000 passes en un dia (alguna cosa que pots mesurar en el teu dia a dia amb una polsera d'entrenament, amb un rellotge o fins i tot amb el teu mòbil) suposa que cremis més de 9.000 calories extra al mes. Això suposa que perdis fins a un quilo de greix. Això t'ajudarà si el teu objectiu és perdre pes.