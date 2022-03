Pot tenir el seu origen en diversos motius, com treballar en llocs amb sorolls excessius, escoltar música o la tele a volums molt alts o portar sempre els auriculars posats a nivells també excessius.

Acudir a concerts també pot acabar amb serioses deficiències auditives, no tan sols pel que fa a la sordesa en els seus diferents graus, sinó també a aquests sorolls o brunzits processats pel cervell que només escolta l'infeliç que els pateix. Patir-los no és divertit i, a més, una vegada han arribat, és probable que es quedin amb tu per sempre.

Genètica i edat

La prevalença de tinnitus augmenta amb l'edat i es pensa que està relacionada amb una sèrie de factors ambientals, però fins a 2017 no s'havia investigat sobre la contribució genètica en els acúfens.

Per a entre l'1 i el 2% de la població, els símptomes són un problema de salut molt molest amb repercussió en les activitats diàries, el treball i la son.

"Múltiples causes"

"Són un símptoma que pot deure's a múltiples causes, encara que rarament aquestes solen ser greus. Poden percebre's en un únic sentit o per tot el cap i augmenta en intensitat per diversos factors. Els pacients perceben sons que són molt variats", explicava fa una mica més d'un lustre la doctora Ana María García Arumí, cap de secció del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Vall d'Hebron.

"Per a poder ajudar als qui els pateixen, cal intentar esbrinar la causa que els produeixen", continuava la doctora.

Ara hi ha hipòtesi que apunten al fet que podria ser una de les últimes seqüeles del coronavirus, en concret de la variant òmicron.

Relació

Una recerca de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIIT) ha destapat un nou efecte del coronavirus fins ara desconegut: el tinnitus.

L'Associació de Persones Afectades per Tinnitus defineix aquesta disfunció com "una experiència subjectiva: es percep so quan no es presenta un so físic extern. Algunes persones l'experimenten com a 'soroll de cap' o 'dringadissa de l'oïda' i usen una varietat de termes com a xiuxiueig, rugit o grill per a descriure-ho".

L'organització afegeix que "problemes no associats amb l'oïda poden causar tinnitus com un trauma al cap, trastorns de la vèrtebra cervical (coll) o de l'articulació temporomandibular (la mandíbula). També el tinnitus pot ser causat per malalties cardiovasculars, al·lèrgies o degeneració dels ossos de l'oïda mitjana". I destaquen: "És important notar que més de 200 fàrmacs receptats i no receptats tenen al tinnitus com molt possible efecte secundari".

Investigació de finals d'any

Segons la recerca de l'otorrinolaringòloga Konstantina Stankovic, que va començar a rebre cada vegada a més pacients amb aquesta patologia després d'haver-se infectat, "el virus SARS-CoV-2 podria infectar cèl·lules de l'oïda interna el que podria provocar pèrdua d'audició i tinnitus", segons recull la publicació 'Stanford Medicine'.

"Al principi, això es va deure al fet que les proves de rutina no estaven disponibles per als pacients als quals se'ls va diagnosticar covid", explica Stankovic. "A més, quan els pacients tenien més complicacions potencialment mortals, no prestaven molta atenció a si la seva audició estava reduïda o si tenien tinnitus".