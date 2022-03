Dues dosis de la vacuna covid-19 de Pfizer Inc i BioNTech van protegir contra malalties greus en nens de 5 a 11 anys durant el recent augment de la variant òmicron, però ràpidament van perdre la majoria de la seva capacitat per prevenir infeccions en aquest grup d'edat, segons un estudi per investigadors de l'estat de Nova York. L'eficàcia de la vacuna contra la infecció entre aquests nens va disminuir fins al 12% a finals de gener des del 68% a mitjans de desembre en comparació amb els nens que no es van vacunar, segons l'estudi.

Per al grup d'entre 12 i 17 anys, la protecció de la vacuna contra la infecció va caure fins al 51% a finals de gener des del 66% a mitjans de desembre. «Aquests resultats ressalten la necessitat potencial d'estudiar dosis alternatives de vacunes per a nens i la importància contínua de les proteccions en capes, incloent-hi l'ús de mascaretes, per prevenir la infecció i la transmissió», van dir els investigadors. La vacuna va tenir una eficàcia del voltant del 48% per mantenir el grup d'edat més jove fora de l'hospital, amb una eficàcia del 73% contra l'hospitalització entre els adolescents el mes passat, segons les dades. Això va ser inferior a l'efectivitat del 100% i el 85% contra l'hospitalització per als dos grups d'edat a mitjans de desembre.

El doctor Paul Offit, expert en malalties infeccioses pediàtriques del Children's Hospital of Philadelphia, va qüestionar si les dades eren prou sòlides per dir que l'eficàcia de la vacuna havia disminuït significativament, particularment contra malalties greus. «No és sorprenent que la protecció contra les malalties lleus disminueixi», va dir Offit. «Sabem que l'òmicron és una cosa immune evasiva per a la protecció contra malalties lleus. L'objectiu de la vacuna és protegir contra malalties greus, per mantenir els nens fora de l'hospital». Offit va dir que la quantitat d'hospitalitzacions era molt baixa per treure conclusions reals i que hi havia poca informació sobre per què els nens van ser hospitalitzats. Va assenyalar que la protecció contra infeccions prèvies entre els no vacunats també podria esbiaixar els números.