Els símptomes de la variant Òmicron són diferents de la simptomatologia de les altres variants del coronavirus. Si bé les persones contagiades (i amb la pauta completa de la vacuna) presenten uns símptomes més lleus, per la qual cosa és comú confondre'l amb un refredat o una grip comuna.

Els senyals de contagi de la nova variant són els següents:

Irritació de la gola

Fatiga

Esternuts

Lumbàlgia

Cefalea

A més d'aquests símptomes que, com s'assenyala, poden confondre's amb un refredat comú, els experts posen l'accent en un senyal que podria indicar que la persona està contagiada amb la variant òmicron.

Es tracta de l'afonia o la veu ronca, que es diferencia dels que es presenten amb altres variant. Al principi de la pandèmia, el símptoma per excelència va ser la pèrdua del gust o de l'olfacte, que permetia a la població identificar ràpidament el contagi.

Què és el test d'antígens?

Les proves disponibles en les farmàcies són test d'antígens d'autodiagnòstic, de fàcil ús seguint les instruccions i que detecten la presència de proteïnes del virus.

Quina fiabilitat té el test d'antígens?

És més gran durant els primers dies de la infecció, quan la càrrega viral és més alta i especialment en casos simptomàtics. Per a un infectat en aquesta etapa, tenen una fiabilitat del 90%.

Què fer si surt negatiu?

No garanteix amb total certitud l'absència d'infecció, per la qual cosa s'ha de tenir cautela i mantenir mesures de prevenció com a màscara i ventilació en tot moment.

Què fer si surt positiu?

En cas de tenir símptomes, cal aïllar-se i contactar telefònicament amb el centre de salut per a rebre les indicacions pertinents.

En cas de no tenir símptomes, el resultat ha de confirmar-se mitjançant PCR, per al que cal sol·licitar-la a través del CatSalut. Si hi ha dificultat per a això, contactar amb el centre de salut. Mentre es realitza la PCR i arriba el resultat, cal aïllar-se i informar les persones amb les quals es va tenir contacte estret en les 48 hores prèvies al test d'antígens perquè prenguin més precaucions i redueixin contactes socials fins a saber el resultat de la PCR.

Què passa si la línia no es veu amb claredat?

Si la línia del nostre test d'antígens surt poc definida la persona és positiva encara que la càrrega viral és molt baixa, d'aquí ve que la ratlla no sigui vegi tan clara com en el cas anterior.