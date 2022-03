Les infusions i tes naturals per a aprimar-se són un excel·lent complement de les dietes d'aprimament. No aporten calories, però sí que són efectives per a cremar greixos i ajudar a fer la digestió. Algunes no són molt agradables al gust i és més difícil prendre-les sense afegir-los edulcorant. Avui, no obstant això, et parlarem d'una infusió que aprima i que té molt bon gust. Es tracta del te de menta. Refrescant i amb una agradable aroma i sabor és la beguda natural ideal per a aprimar.

Propietats de la menta per aprimar-te Entre les propietats de la menta destaca la de millorar el flux de bilis en l'aparell digestiu. La bilis és essencial per a digerir els greixos. Per aquesta raó, la menta ens ajudarà a aprimar. Aquesta planta desinflama l'abdomen i fa sensació de sacietat, per la qual cosa consumiràs menys aliments. La menta també efectes relaxants i ajuda a realitzar millor la digestió evitant els gasos i la inflació de l'estómac. Així, si la prens habitualment veuràs com el teu ventre està més pla. Com preparar el te de menta per cremar greixos Preparar el te de menta per cremar greixos és molt senzill. Només necessites unes fulles d'aquesta herba i aigua. Renta acuradament les fulles (amb 5 serà suficient per a una tassa) posa-les a bullir amb una mica d'aigua. Quan la mescla arribi a ebullició retira-les del foc, posa-li una tapa i deixa que reposi. Quan beure el te de mena per perdre pes? Per a obtenir tots els beneficis del te de menta el millor és prendre'l just havent dinat perquè ens ajudi a tenir una digestió més lleugera. Ara a l'hivern ve de gust prendre-ho calent, però de cara a l'estiu pots prendre'l fred i amb unes gotes de llimona. Si ets constant aviat veuràs els resultats. Les millors infusions per perdre pes Si t'ha agradat la infusió de menta per a aprimar-te segurament també t'interessaran altres infusions per a reduir panxa com el te de cúrcuma i pebre negre o l'arxiconegut te verd, el que és per a alguns el millor te per a aconseguir un ventre més pla. També pots provar amb altres tes per a aprimar-te molt menys coneguts com el te blau o el rooibós. Tots dos t'ajudaran en el teu propòsit de lluir una figura més estilitzada. La vertadera clau per a aprimar-se Sigui quina sigui la infusió que prenguis per a aprimar-te has de tenir clar que cap és miraculosa ni farà que perdis pes sense més. Els tes que aprimen només són efectius si es combinen amb una dieta equilibrada. Fer exercici físic de manera habitual i millorar uns certs hàbits de vida com caminar i fer ús les escales en lloc de l'ascensor també t'ajudaran a perdre pes i no recuperar-ho al cap de poques setmanes sigui una realitat.