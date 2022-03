Les vacunes contra el coronavirus són com el mateix virus: afecten cada persona d'una manera diferent, sense saber per què uns tenen seqüeles més duradores i altres ni s'assabenten que la hi han posat.

Els efectes de la primera i la segona dosi de vacuna va ser així: era igual que t'haguessis vacunat amb Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Janssen, que fossis jove o vell o que tinguessis patologies prèvies: podies tenir o no efectes adversos. Va haver-hi gent que va tenir malestar i una mica de fatiga i uns quants, fins i tot, febre. Zona adolorida I gairebé tots, dolor en la zona on es van rebre les vacunes. Uns altres dels efectes lleus són el mal de cap, els dolors musculars i, en casos més extrems -i menys comuns- nàusees i calfreds. Casos rars En pocs casos, la segona vacuna pot provocar mielitis transversa, que és una inflamació de tots dos costats d'una secció de la medul·la espinal. Es tracta d'un trastorn neurològic que fa malbé el material aïllant que cobreix les fibres de les cèl·lules nervioses (mielina). També és poc freqüent patir parestèsia després d'aquesta segona punxada, que consisteix en aquesta sensació de formigueig o entumiment que es pot produir després de romandre una estona en mala postura. Després de la tercera vacuna En el cas de les terceres vacunes, aproximadament un 8% de la gent que se la posa està reportant un estrany efecte secundari: l'aparició de bonys, nòduls o adenopaties en les axil·les i a vegades en el coll. Aquests bonys no suposen cap risc, però alarmen a les persones a les quals els apareixen, que també poden experimentar alguna molèstia o dolor molt lleu a conseqüència de la inflamació en les axil·les i el coll. No obstant això, es tracta de seqüeles passatgeres i la inflamació sol desaparèixer al cap d'uns dies.