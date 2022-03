L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament el primer equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents de les comarques gironines. Aquest equip, anomenat Guia, es dirigeix a la població d’entre 12 i 25 anys, amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat, sense un projecte de vida i amb dificultats per vincular-se als serveis existents. El primer equip gironí, que es va començar a configurar a finals de l’any passat, atén cinc casos i poden arribar a un màxim de 25. L’objectiu és abordar la complexitat des de tots els àmbits sent «proactius» per assolir la inclusió social.

El Guia és un equip pluridisciplinari integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del territori que es caracteritza per una accessibilitat ràpida en què el gestor de cada cas és el professional responsable d’articular la intervenció entre el pacient i els diferents serveis sanitaris, socials, de justícia, educació o benestar. La valoració de l’equip en la persona es fa en el seu entorn natural de manera que es pugui adequar a les característiques del pacient i la seva família. L’equip Guia està format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. Es tracta d’un equip expert, format i avesat en la detecció de les necessitats de les persones en situacions de crisi.