L’hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, és el primer d’Espanya que compta amb una consulta de toxicologia pediàtrica per fer un seguiment de nens i adolescents que han estat intoxicats. La nova unitat atendrà tant ingestes accidentals de productes tòxics com els consums d’alcohol i drogues.

Així, el perfil dels pacients serà doble. D’una banda, nens que, de manera accidental, han ingerit o inhalat substàncies tòxiques que hi ha al seu entorn, com ara productes de neteja o fàrmacs. De l’altra, adolescents que consumeixen alcohol i altres substàncies amb una finalitat «o bé recreativa o bé suïcida».

Fins ara, aquests pacients eren atesos en primera instància a urgències i derivats al pediatre de referència per a un seguiment posterior, però els professionals havien constatat que en alguns casos, sobretot adolescents, no acudien al pediatre. El Servei d’Urgències de l’Hospital ha posat en marxa ara la consulta, liderada per la pediatra Lidia Martínez, per a «millorar aquesta situació».

L’hospital va detallar que, tot i que en el servei d’urgències s’atenen prop de 400 casos d’intoxicació anuals -el que suposa un 0,4% de l’total d’urgències-, a la consulta s’atenen aquells casos en què la substància tòxica pot tenir efecte retardat sobre l’organisme del pacient. És el cas, per exemple, de nombrosos fàrmacs com els antiinflamatoris que poden afectar els ronyons dies després de la intoxicació.

A més de l’atenció, la unitat també s’enfoca en la prevenció. Així, també es treballa tant amb els menors com amb les seves famílies per evitar noves intoxicacions. En el cas de les intoxicacions accidentals de nens, s’ensenya els pares a identificar quins productes poden ser perillosos per als seus i com i on guardar-los.