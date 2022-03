Oen realitat volem dir pederasta? Aquesta és una de les preguntes que més vegades m’han formulat al llarg de la meva trajectòria professional, i la resposta és ben clara: pot ser qualsevol persona del nostre entorn. No hi ha un perfil determinat, hem de recórrer al cas per cas. Però sí podem afirmar que el 90% dels abusadors sexuals són homes, que acostumen a ser prou hàbils per guanyar-se la confiança de la víctima i solen tenir una feina, o el que denominaríem «una vida funcional». Quan som coneixedors/es de casos de pederàstia, en moltes ocasions, en relació a l’abusador pensem «mai ho hagués dit». En la meva humil opinió, justament aquest és el punt amb més recorregut de millora.

Quan parlem d’abusadors de menors, és fonamental tenir clar que pedofília i pederàstia són conceptes ben diferents. La pedofília fa referència a la inclinació sexual d’una persona cap a nens/es, i/o adolescents menors d’edat. La pederàstia guarda relació amb el fet d’haver realitzat comportaments d’abús i/o agressió sexual, o similars, a menors d’edat, incloent el visionat, producció i/o comercialització de material d’explotació sexual infantil (MESI). Per tant, una persona pot presentar pedofília, però pot evitar esdevenir pederasta, o el que és el mateix, pot escollir no abusar de persones menors d’edat.

Segons el Consell d’Europa (2016), un de cada cinc infants és víctima d’abusos sexuals, normalment per part d’un adult. És un problema transversal a tota la societat, un tema silenciat, un tema molt dolorós per a les víctimes que, en la majoria dels casos, presenten seqüeles psicològiques i no aconsegueixen parlar-ne fins que són adultes. Cal assenyalar que entre el 70 i el 85% dels abusos es produeixen en un entorn de confiança: família, escola o context social més proper de l’infant o l’adolescent. Així doncs, les xifres parlen: darrere de cada menor abusat/da, hi ha un o més abusadors sexuals.

Mentre ens sigui més fàcil imaginar una possible víctima en el nostre entorn familiar o més proper que contemplar l’opció que en la pròpia família, grup d’amics, o companys de feina puguin existir potencials pederastes, quelcom seguirà fallant. Mentre pensem que els abusadors sexuals són monstres, els viurem llunyans i distants de la realitat que ens envolta i no posarem la mirada on toca. Mentre tinguem por de parlar-ne i seguim silenciant el problema, més distància i manca d’implicació hi haurà en la resolució del mateix. Com més lluny sentim la realitat de l’abús sexual infantil, menys autocrítica realitzarem a l’hora de valorar i repensar accions que ens permetin aconseguir resultats diferents. Mentre seguim mirant cap a un altre costat, poc altaveu podrem esdevenir en la visibilització del problema, i poca incidència a l’hora d’evitar cegueses nocives que no fan més que perpetuar-lo.

És per tot això que calen iniciatives innovadores, i en algun punt rupturistes, que vagin a l’arrel del problema. I quina és aquesta arrel?: les persones pedòfiles que potencialment poden esdevenir pederastes. Cal oferir-los suport psicològic especialitzat, en ares d’evitar que hi hagi noves víctimes d’abús sexual infantil. Les persones que han patit abusos han de rebre el suport necessari per evitar que les seqüeles esdevinguin cròniques, han d’estar en el centre de tota intervenció, sempre. Però per evitar noves víctimes, per evitar que nous infants pateixin la lacra de l’abús sexual infantil, és fonamental enfocar-nos en el mateix naixement del problema.

Recordeu? Les xifres parlen.