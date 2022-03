El dia 4 de novembre la Gran Bretanya va aprovar oficialment el primer medicament per al tractament de la Covid-19: Molnupiravir.

Es tractava d'una píndola antiviral que originalment es va dissenyar per a combatre la grip i que aquell dia es va presentar en un comunicat oficial com: «Un medicament segur i eficaç per a reduir el risc d'hospitalització i mort en aquells pacients que tenen major risc de patir símptomes greus de COVID-19».

Lagevrio és el nom comercial del Molnupiravir

En aquell moment l'Agència Europea del Medicament (EMA), fins i tot sense haver-lo aprovat, va dir que estava llesta per a aconsellar als països sobre aquest tractament.

I avui, a la seva pàgina web explica que:

– «Lagevrio, que és el nom comercial del Molnupiravir, és un medicament antiviral oral que redueix la capacitat del SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) per a multiplicar-se en el cos».

– «El fa augmentant la quantitat d'alteracions (mutacions) en el material genètic del virus (conegut com a ARN) d'una manera que afecta la capacitat de multiplicació del SARS-CoV-2».

– «Lagevrio està sent desenvolupat per Merck Sharp & Dohme en col·laboració amb Ridgeback Biotherapeutics».

Lagevrio avui és un medicament NO autoritzat

En aquests moments Lagevrio continua sent un medicament NO autoritzat.

I ho és perquè, encara que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja té a la seva disposició les dades finals de l'assaig clínic realitzat amb 1.433 participants, estan encara en fase d'estudi.

Però compta amb la recomanació a les autoritats

La situació de Lagevrio és similar al que va ocórrer amb les vacunes en els primers temps, que inicialment van aconseguir l'autorització de les autoritats «per a casos d'emergència».

El Molnupiravir encara no té l'autorització oficial, però sí que és un medicament recomanat per la EMA per a situacions especials en pacients d'alt risc.

Un nou estudi confirma les bones previsions

Ara, gairebé 4 mesos després d'aquell esperançador dia, un nou estudi realitzat per investigadors indis corrobora la fiabilitat de Molnupiravir.

Es tracta d'un estudi que ofereix resultats més sòlids que recerques anteriors sobre l'efectivitat del medicament. I en ell, la píndola antiviral demostra la seva capacitat per a reduir el risc d'hospitalització per COVID-19 en un 65%

L'estudi ha estat realitzat en la Clínica de Tractament i Recerca Antiviral de Chennai, Índies. I va comptar amb la participació de 1.218 adults indis infectats amb el coronavirus i que experimentaven símptomes lleus.

Els científics els van dividir en grups de grandària comparable.

I els resultats van mostrar que només l'1,5 % del grup que va rebre la píndola va requerir hospitalització, en comparació amb el 4,3% del grup que no va rebre la píndola.

Redueix també la càrrega viral

A més, aquest estudi, igual que en el realitzat per la mateixa Merck, mostra una reducció no sols de l'hospitalització, sinó també de la càrrega viral, és a dir, de la quantitat de virus que pots detectar al nas des d'abans fins després del tractament.

I també tots dos estudis mostren una millora substancial en la resolució dels símptomes.

Preguntes i respostes sobre el Molnupiravir

Des d'un primer moment, l'especialista en malalties infeccioses de Yale Medicine, el doctor Albert Shaw, va dir que:

«Aquest medicament té el potencial de ser un avanç realment important. Perquè fins ara els tractaments s'administraven per via intravenosa, però aquesta és una píndola que el seu metge podria receptar-li i que qualsevol podria comprar en una farmàcia».

El medicament està disponible només amb recepta mèdica i ha d'iniciar-se dins dels cinc dies posteriors als símptomes, va dir la FDA, que va agregar que no és un substitut de la vacunació.

La píndola de Merck funciona introduint errors en els gens del virus per a evitar que es repliqui, i una de les majors preocupacions que ha generat és el risc que pugui suposar per al sistema reproductiu de les persones.

Però el millor serà aprofitar als especialistes de la Universitat de Yale per a respondre a les preguntes més freqüents sobre el fàrmac:

1. Com i quan es pren el Molnupiravir?

El primer que hem de saber és que no es tracta d'una píndola preventiva, sinó que ha de prendre's quan una persona ja té símptomes de COVID-19, però dins dels 5 primers dies.

La dosi prevista és de quatre càpsules dues vegades al dia durant cinc dies, és a dir, 20 en total.

2. Com actua?

Com explica la mateixa EMA, i per a fer-ho senzill, quan el medicament entra al torrent sanguini el que fa és bloquejar la capacitat de replicació del virus SARS-CoV-2.

Com? Doncs disparant les mutacions del virus fins al punt d'impedir que funcioni.

3. Té efectes secundaris?

Segons la primera anàlisi presentada a l'assaig clínic de Merck, i l'estudi realitzat ara en l'índia, el fàrmac sembla tenir el que es diu un «perfil de seguretat net», ja que no s'han detectat efectes secundaris greus en els voluntaris de l'assaig.

Fins al moment els únics efectes secundaris que s'han descrit són diarrea, marejos i nàusees.

4. Prevé infeccions o malalties greus i la mort?

Aquest és el principal objectiu d'aquesta píndola: mantenir a les persones fora de l'hospital.

I amb els dos estudis coneguts fins al moment sí que sembla capaç de reduir considerablement la COVID-19 greu i en molts casos evitar l'hospitalització.

Clar que no és infal·lible, però els resultats són molt prometedors.

5. Per a qui es recomana aquest medicament?

Molnupiravir està autoritzat per al tractament de la COVID-19 de lleu a moderada en adults majors de 18 anys que puguin tenir un alt risc d'agreujar-se, inclosa l'hospitalització o la mort.

No està autoritzat per a nens i adolescents menors de 18 anys, perquè pot afectar el creixement dels ossos i cartílags.

6. Les dones embarassades poden prendre-ho? I donar mamar?

No es recomana l'ús de Molnupiravir durant l'embaràs perquè les troballes dels estudis de reproducció en animals van mostrar que pot causar mal fetal.

Si està embarassada ha de prendre-ho només si els beneficis superen els riscos potencials i el metge li ho ha comunicat així.

Tampoc es recomana alletar durant el tractament amb Molnupiravir, ni durant els quatre dies posteriors a l'última dosi.

Els estudis també recomanen utilitzar mètodes anticonceptius a les dones i als homes amb «potencial reproductiu», mentre duri el tractament.

Les dones fins 4 dies després de l'última dosi

Els homes fins 3 mesos després de l'última dosi.

7. Quan el metge ja pugui receptar-nos Lagevrio, continuarem necessitant vacunes?

Els experts no semblen tenir cap dubte. I afirmen que fins i tot si els nous medicaments per a la COVID-19 tenen èxit en escenaris del món real, la vacunació continuarà sent essencial per a prevenir la infecció per SARS-CoV-2 i per a desaccelerar la seva propagació.

«Les persones que estan vacunades tenen moltes menys possibilitats d'emmalaltir-se i necessitar algun tractament, i això és decisiu. No podem canviar l'un per l'altre».