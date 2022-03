Perdre greix abdominal i, per tant, panxa és un dels objectius que es marquen els que volen perdre pes. A partir d'una certa edat (hi ha qui diu que els 40 anys) és més difícil aconseguir la finalitat de baixar panxa per la senzilla raó que hi ha més greix acumulat en el cos. Molts tenen el propòsit de baixar la panxa, però també hi ha molta confusió sobre com cal fer-ho. Un dels nutricionistes més seguits de les xarxes socials, Joel Torres donava fa uns dies les claus per a marcar l'abdomen.

"Per a poder veure els abdominals i perdre panxa no recomano que es facin 500 abdominals al dia. Per a veure'ls no serà un altre que eliminar el greix corporal que hi ha damunt d'aquests músculs i fent més abdominals no acabaràs de cremar més grassa", relata Torres. Més de la meitat de la població espanyola (el 53,8%) té excés de pes i gairebé una cinquena part (36,6%) obesitat. En els homes aquest sobrepès o obesitat és bastant major: el 65%. De fet, entre els homes només un 32% té un índex de massa corporal normal per als estàndards dels experts. Si cal mirar als motius de tant d'excés, els afectats i les afectades descriuen que en un 31% el problema es deu al fet que no fan exercici; el 20% l'atribueix a menjar malament; el 19% al fet que pica entre hores per ansietat i un 5% ho atribueix a dormir malament. Són algunes de les conclusions de l'estudi presentat per la Societat Espanyola d'Obesitat (Seedo) amb motiu del Dia Mundial contra l'Obesitat i que confirmen les "alarmants" taxes que suporta Espanya –en l'últim gran estudi Astúries era la regió amb més sobrepès i obesitat del país–. Unes taxes que la pandèmia de covid-19 no han fet més que empitjorar, segons ha dit la presidenta de la Seedo, María de la Mar Malagón. Caminar cada dia L'exercici també és important. Fer més de 10.000 passos en un dia (alguna cosa que pots mesurar en el teu dia a dia amb una polsera d'entrenament, amb un rellotge o fins i tot amb el teu mòbil) suposa que cremis més de 9.000 calories extra al mes. Això suposa que perdis fins a un quilo de greix. Això és una cosa que ben segur t'ajudarà si el teu objectiu és perdre pes.