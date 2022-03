Avui dia, perdre pes és obsessió per a moltes persones. És molt fàcil guanyar pes a causa de la gran quantitat de menjar que s'ingereix, als mals hàbits i a un estil de vida poc saludable. Perdre pes, en canvi, és més difícil, i cal intentar ser constant en això.

A més de consultar a un nutricionista per a intentar seguir la dieta més adequada, no hem d'oblidar fer exercici per a cremar més calories i definir millor el cos. Els estudis sobre aquest tema no cessen, i un estudi recent ha posat en relleu que una vitamina en particular pot ajudar en aquest procés d'aprimar-se.

La vitamina examinada en estudis recents és la vitamina D. Investigadors dels Països Baixos van analitzar a més de 7.000 persones amb obesitat i van descobrir que les persones amb més grassa tenien nivells baixos de vitamina D en el seu organisme.

Les persones que no tenen nivells suficients de vitamina D no poden processar bé els nutrients que els arriben de l'exterior. Per tant, és molt important tenir un bon nivell d'aquesta vitamina perquè l'intestí i el metabolisme funcionin de manera òptima. La relació entre el nivell adequat de vitamina D i la pèrdua de pes existeix i s'ha demostrat científicament.

Segons els experts, les necessitats diàries de vitamina D són de 15 mcg (600 UI), que han de prendre's de totes les fonts possibles. Aquestes són el Sol, aliments com les pastanagues, el peix i els cítrics. A més, el metge pot decidir receptar suplements.

La vitamina D és capaç de generar serotonina, que és essencial per a sentir-se ple i controlar l'apetit. En resum, aquesta vitamina exerceix un paper fonamental en la pèrdua de pes i no cal subestimar la seva importància per a la nostra salut.

Si bé al llarg dels últims mesos nombrosos científics i nutricionistes s'han esforçat en xarxes socials a intentar que calés la idea que no existeix cap recepta màgica per a perdre pes més enllà que l'única manera d'aprimar-se amb salut és caure en un dèficit calòric, avui dia alguns estudis amb contrastada eficàcia han descobert que hi ha algunes infusions que et poden ajudar en una tasca que no és senzilla avui dia.

En aquest sentit, diversos estudis han demostrat en les últimes setmanes com el te verd et pot ajudar a reduir greix i baixar de pes. El te verd és un tipus d'infusió que, tal com expliquen en la revista Mens Health a escala internacional, està fet dels mateixos ingredients que el negre.

El primer que has de tenir clar és que si comences a beure infusions, tindràs menys moments per a consumir begudes calòriques i ensucrades pel que, en restar aquestes calories buides que ingereixes amb determinats líquids, serà més fàcil que perdis pes.

A més un recent estudi ha demostrat que un número bastant important de gent amb sobrepès que bevia te verd o algun dels seus extractes va perdre més pes que el que no ho bevia. En el citat article es comenta, per exemple, que un estudi recent de la Universitat d'Oklahoma va revelar que la gent que bevia te va perdre gairebé un quilo més que la gent que no el feia durant el primer mes en què van començar a controlar la seva dieta.

A més, i el que és gairebé més rellevant per als estudis científics sobre la pèrdua de pes, molts dels quals van aconseguir reduir els números de la bàscula van atacar a l'obesitat allà on precisament més els interessava: en el greix abdominal que va ser la que més es va reduir de tots.

Si alguna cosa preocupa tant en el sexe femení com en el masculí a l'hora de perdre pes això és sens dubte la panxa. És allà on molts es fixen quan volen aprimar-se encara que aquest estiu no hi hagi massa platja on lluir-se.

Aprimar-se és probablement la constant en la vida de moltes dones i homes, o almenys: voler aprimar-se. Molt sovint provem de tot, sense aplicar cap criteri lògic. Provem el dejuni, els entrenaments esgotadors, els beuratges i altres beuratges similars recomanats per l'amic de la nostra tia. En definitiva, no és que hi hagi sempre una estricta racionalitat en les nostres eleccions respecte al nostre físic. Això és un greu error perquè començar una dieta mai és una decisió que es pugui prendre a la lleugera o, pitjor encara, una decisió que es pugui donar per descomptada. Cal tenir sempre clar el que es fa.