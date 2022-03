Els psicòlegs gironins alerten que estan atenent casos de nens i joves afectats per "l'allau d'informació" que arriba de la guerra a Ucraïna. El responsable de comunicació del Col·legi de Psicòlegs de Girona, Àngel Guirado, assenyala que alguns pares acudeixen a les consultes preocupats perquè els seus fills presenten problemes arran de les imatges que els arriben de la guerra. En aquest sentit, Guirado ha assenyalat que "es pot agreujar" si el conflicte s'allarga i alerta que "hi ha més casos que no s'han detectat". Des del col·legi reconeixen que la pandèmia els ha fet incrementar de manera "important" la demanda i han vist com a la borsa de treball de Girona s'hi han incorporat un 40% més de professionals els darrers mesos.

La guerra d'Ucraïna afecta també a nens i adolescents gironins. El Col·legi de Psicòlegs de Girona ha començat a atendre diversos pares que arriben a la consulta per advertir que els seus fills pateixen algun trastorn, derivat de les informacions que estan arribant des dels mitjans de comunicació en relació al conflicte armat a Ucraïna. El responsable de comunicació del col·legi, Àngel Guirado, explica que si es manté el conflicte i "l'allau d'informació" encara s'incrementarà més aquest problema. "Ells ho veuen, els angoixa i estan més neguitosos i nerviosos i amb dificultats per dormir", ha assenyalat.

Guirado deixa clar que aquests joves "no tenen crisis" però sí que els preocupa el fet que "no descansin bé" o tinguin el neguit de que els pugui passar a ells. El psicòlegs adverteixen a més, que han detectat aquest problema entre els pares que han anat a la consulta a exposar-lo, però assenyalen que hi ha més casos que no se saben.

Increment de pacients

La guerra entre Rússia i Ucraïna és només una més de les circumstàncies que han fet incrementar el nombre de pacients a les consultes dels psicòlegs de les comarques gironines. I és que els professionals han notat un augment "important" de la demanda, especialment arran de les restriccions provocades per la pandèmia.

En concret, Guirado explica que al col·legi han vist com s'incorporaven un 40% més de professionals a la borsa de treball. "Els anuncis per trobar psicòlegs ha augmentat per donar resposta a una demanda que ha crescut, això és així i ho hem notat també al col·legi", assenyala el responsable de comunicació.

Guirado explica que les restriccions –especialment els confinaments- han generat la majoria de problemes als pacients. En aquest sentit, el psicòleg explica que han notat un increment de ludopaties i d'ús de xarxes socials entre joves, trastorns del son, de la conducta alimentària i quadres d'estrès més importants.

L'augment de feina també s'ha deixat notar en a la Psicoxarxa. Es tracta d'un servei gratuït que té el col·legi i que va dedicat a les persones més vulnerables, que no tenen recursos i que necessiten l'atenció psicològica.

Una de les que ha notat aquest increment de feina és l'Aina Monfort. Ella és psicòloga i reconeix que ha vist com la demanda ha crescut de manera rellevant, fins al punt que "costa donar hores" quan el pacient les vol. "Sense cap dubte la pandèmia ha significat un increment de volum de feina i després de la pandèmia segueixen aparaixent quadres de malestar i que el dia a dia anterior al coronavirus quedaven amagats", explica.

Deixar l'estigma enrere

Un dels objectius del col·legi és aconseguir que es deixi d'estigmatitzar el fet d'anar al psicòleg. Guirado reconeix que "s'estan fent passes importants per aconseguir-ho", però diu que encara hi ha massa "rebuig" a persones que tenen un problema de salut mental. "Pateixen el rebuig de molta ciutadania", assenyala.

Per això, el psicòleg aposta per incrementar el nombre de professionals a dins de l'àmbit públic que "està molt lluny del que seria idoni". En aquest sentit, Guirado recorda que la mitjana europea es troba en 15 psicòlegs per cada 100.000 habitants, mentre que actualment a Catalunya n'hi ha només cinc.