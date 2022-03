La companyia farmacèutica AstraZeneca obrirà un 'hub' a Barcelona per accelerar el desenvolupament de fàrmacs de nova generació en l'àmbit de les malalties rares, segons ha informat aquest dilluns el Departament d'Empresa i Treball. El projecte d'inversió suposarà la creació de fins a 100 llocs de treball especialitzats en l'R+D en els pròxims dos anys. La companyia obrirà aquest nou 'hub' a través de l'empresa del grup Alexion, especialitzada en les malalties rares. AstraZeneca assegura que l'objectiu de la companyia és que aquest nou 'hub' esdevingui «un dels majors centres d'excel·lència clínica i d'innovació per a les malalties rares a Europa», segons el vicepresident del nou Hub de Desenvolupament a Barcelona, Gonzalo de Miquel.

«Barcelona s'està convertint ràpidament en una de les ciutats més vibrants d'Europa en el sector de la salut, motiu pel qual és una ubicació ideal per aquest centre, per explorar i desenvolupar noves opcions terapèutiques que canviïn la vida dels pacients que pateixen malalties rares», ha continuat de Miquel. Segons AstraZeneca, les malalties rares representen una important necessitat mèdica no coberta, ja que de les prop de 7.000 malalties rares, al voltant d'un 95% no disposen d'un tractament específic.

Torrent: «Un impuls per al sector de les ciències de la vida i la salut»

«Estem enormement satisfets que AstraZeneca hagi escollit Catalunya per ubicar aquest centre de desenvolupament, un projecte que compta amb el suport de la Generalitat a través d'ACCIÓ», ha comentat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que calcula que el 'hub' suposarà un impuls per a tot el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya, «que ja representa el 8,7% del PIB i s'ha consolidat com un dels grans motors per al conjunt de l'economia». «Inversions d'alt valor afegit com les d'AstraZeneca tenen un gran impacte en termes de creació de llocs de treball qualificats, progrés científic i social», ha subratllat Torrent.

AstraZeneca és una companyia farmacèutica global centrada en el descobriment, desenvolupament i comercialització de medicaments sota prescripció mèdica, principalment per al tractament de malalties en tres àrees terapèutiques: oncologia, cardiovascular, renal i metabolisme i respiratori i immunologia. Amb seu a Cambridge (Regne Unit), AstraZeneca opera en més de 100 països i els seus medicaments innovadors són utilitzats per milions de pacients a tot el món. La companyia anglosueca va adquirir l'any 2021 l'empresa Alexion Pharmaceuticals, amb seu a Massachusetts (Boston) i especialitzada en les malalties rares.