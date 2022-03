Si el teu objectiu és perdre pes, recorda que no hi ha massa secrets ni dreceres. El camí per aprimar-te passa per una alimentació sana i també per mantenir-te actiu practicant exercici físic en la mesura de les possibilitats de cadascun.

Si has decidit perdre aquests quilos de més, el metge sempre t'ajudarà a l'hora de decidir la teva dieta, evitant fórmules miraculoses que poden comportar perjudicis per a la teva salut o afavorir l'aparició de trastorns alimentaris. Però les claus d'una dieta rica en els nutrients que necessites i alhora sana i equilibrada són coneguts. Aquestes són algunes de les regles d'una alimentació saludable: Fruites, verdures i hortalisses La Fundació del Cor recomana menjar almenys cinc racions diàries entre fruites, millor crues i no en batuts, i verdures. Carns, peixos i ous No hi ha problema en consumir carns magres (per exemple la de porc, conill o xai), sempre que evitis les parts més grasses. En canvi, sí que és recomanable reduir el consum de les carns vermelles (principalment la de vedella) o els embotits. El peix també ha de formar part d'una dieta equilibrada, especialment si és blau, així com els ous. Cereals i llegums i tubercles No cal deixar de menjar ni cereals ni llegums, ja que aporten hidrats de carboni complexos, que resulten útils en el control de la gana per la seva capacitat saciant. Olis Tampoc és necessari eliminar el consum d'oli, especialment si és oli d'oliva verge extra, però sí que pots optar per plats que no requereixin molta quantitat. Cuinar més a la planxa i reduir els fregits, les salses i els arrebossats són alguns consells que s'han de seguir també. El que no has de menjar És fonamental restringir els aliments amb alta concentració de sucres, com la brioixeria industrial o els refrescos, a més dels ultraprocessats i precuinats en general. En definitiva, no hi ha grans secrets sobre els aliments que no poden faltar en una alimentació sana i que t'ajudi en l'objectiu de perdre pes. Es tracta de canviar els nostres costums, fet que requereix temps i perseverança.