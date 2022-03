«No puc estar davant un mirall així. Perquè si estic davant d'un mirall, em moc, em poso alguna cosa, em poso de costat... faig alguna cosa. No puc estar així perquè si ho faig és horrible i aquest és el problema: ens han rentat el cervell perquè odiem el nostre cos tota la vida. Això és un fet». Aquesta era la denúncia de la gran Emma Thompson en la presentació, a la Berlinale, de 'Good luck to you, Leo Gran', en la qual interpreta a una dona de 55 anys que vol viure el seu primer orgasme. Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona del 2022, tornem a analitzar el masclisme des de l'òptica del món beauty.

Ens han ensenyat a odiar-nos?

I continuem amb aquesta entrada del Dia Internacional de la Dona del 2022, abordant els cànons de bellesa. I és que aquests continuen exercint el seu poder imperiós i engrandeixen les inseguretats que totes podem sentir amb el nostre cos. La limitació del tallatge de certes empreses i la publicitat, reivindica el missatge 'de dones reals', mentre que el patró continua sent la dona més normativa. A més, les xarxes socials són terriblement útils en la projecció de certs missatges. La influencer María Pombo recorda en el seu perfil que no ens comparem amb ningú i menys a través d'Instagram, però sembla una operació impossible davant el bombardeig de dones belles i felices, o felices i belles, que ens mostren les seves cabelleres perfectes, els seus vestits de somni i uns viatges impossibles d'aconseguir per a la majoria de les dones. Les expectatives estan molt altes i no tenen res a veure amb la felicitat, però aquí estan, i si no les compleixes, apareix la frustració i la inseguretat. La realitat és que odiar-nos surt rendible per a una maquinària amb les potes molt llargues que se sustenta en el fet que vulguem canviar les parts que no s'adeqüen a l'establert.

La culpabilitat d'envellir

En el món de la cosmètica trobem moltíssims productes i tractaments dissenyats per a 'neutralitzar' o 'difuminar' les nostres imperfeccions, perquè hem après aquelles coses que 'hem d'ocultar' i així és complicat abraçar-les. Com estimar-les si el món ens diu que són lletges? Què seria de la indústria cosmètica tradicional sense els nostres desitjos de ser més acceptades i d'esborrar el pas del temps? És evident que les dones patim major pressió per envellir, estem molt més culpabilitzades que ells pel simple fet de complir anys, així que l'única manera de sobreviure en un món que ens converteix en objectes és una cosa tan impossible com ser eternament joves. Les arrugues i les línies d'expressió van guanyant terreny amb els anys, com també ho fan els cabells blancs (cal tenir en compte que el cabell canós de Richard Gere sempre obtindrà més aplaudiments que els cabells blancs de la meravellosa actriu Andie Mac Dowel). Quin és el gran repte? Cuidar-nos i acaronar-nos, acceptar-nos, perquè l'alternativa a envellir és no complir anys, ens estimarem molt, perquè cada any que passa som més sàvies i celebrem una volta al sol en la nostra gran gesta de comprendre'ns i saber més i millor de nosaltres.

Feminisme i món beauty compatible?

La resposta és sí. Fa molt temps que la lluita per la igualtat de gènere forma part de la meva vida i que s'alça com una de les prioritats del meu pensament. Ho faig des de la consciència de les desigualtats i violències que pateixen la meitat de la població, com a víctima dels micromasclismes que continua generant la societat i com a subjecte actiu de la construcció d'una realitat que per fi entengui a no discriminar les dones. I crec profundament en això i per això estic disposada a desconstruir-me, a alliberar-me dels vicis que continuo arrossegant per l'educació heteropatriarcal en la qual he crescut, i a vegades em descobreixo a mi mateixa caient en tics que censuraria.

Confesso que a vegades he tingut un cert temor a les incongruències, a no ser la feminista 'exemplar', no obstant això, la meva manera de defensar el feminisme és des de la justícia social i la llibertat de cada dona a ser propietària de la seva vida. Sóc menys feminista si m'agrada el món de la cosmètica i de la moda? No, que va! A mi m'encanta sentir-me a gust amb el meu cos i amb el meu rostre, adoro incorporar tendències beauty que em senten bé i passaria per qualsevol tractament de bellesa i/o operació si això aconseguís fer-me sentir millor. Haig de passar pel maquillatge, costi el que costi? I per quiròfan? El que tens és el dret a decidir sobre la teva vida i el teu cos en total llibertat, sense la pressió d'haver de parar el temps, i sense el discurs culpabilitzador de les operacions estètiques. És el moment de continuar aprenent en un món que encara ens discrimina, però les dones som les úniques propietàries i protagonistes de la nostra vida!