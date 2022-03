En l'antiguitat, les espècies eren un recurs valuós per a molts pobles, utilitzades pels egipcis per a les tècniques d'embalsamament i pels romans per a conservar els aliments durant llargs períodes. Però eren conegudes en tot Orient per les seves increïbles propietats, útils en la cuina i com a remei per a malalties.

Amb el temps es van convertir en un bé preuat i cobejat, fins al punt de ser considerats com l'or. Occident es va veure aclaparat per aquestes particulars aromes i així van començar a difondre's cada vegada més.

Encara que ja no es fan servir com a medicina pura, alguns remeis de les àvies es continuen fent servir per a alleujar símptomes i malalties menors.

Avui dia, el safrà és la planta més desitjada, de la qual s'obté l'"or vermell", un producte molt utilitzat en la cuina. Molta gent la descarta, però podria ser una espècia antioxidant estupenda per a la digestió i una aliada del metabolisme i la salut cardiovascular.

La nou moscada també sembla ser especialment popular en l'àmbit culinari perquè el seu sabor és intens i enriqueix molts plats senzills, com les patates o la beixamel. Es pot comprar en pràcticament tots els supermercats, directament en pols o ratllat. Procedeix d'una planta anomenada Myristica fragrans, un arbre que pot aconseguir els 20 metres d'altura i que és típic de les illes Moluques.

Encara que no és del tot coneguda, la pela de la llavor, el macís, és un recurs increïble de color vermell brillant.

Després d'unes setmanes d'assecament, adquireix un color que tendeix al groc o al taronja, el sabor és menys fort i decidit que el de la nou moscada, per la qual cosa és delicat i dolç.

L'arillus també té extraordinàries qualitats nutricionals, encara que és especialment ric en hidrats de carboni, però normalment només es necessiten uns pocs grams per a condimentar un plat.

Molta gent ho descarta, tanmateix, podria ser una espècia útil que proporciona una important aportació de carotenoides. És rica en potassi, calci, magnesi, fòsfor, conté vitamines A, B6 i C i té propietats antioxidants. Per aquesta raó, sembla ser útil per a promoure un metabolisme saludable, la salut cardiovascular i el manteniment d'ossos i dents sanes.

En l'antiguitat, en la medicina popular tradicional, s'utilitzava com a remei natural contra la depressió, les infeccions, per a facilitar la digestió i com a afrodisíac.

Avui dia, en petites quantitats, és un ingredient adequat per a fer especials els plats de carn o peix, els licors i fins i tot els còctels, com el "bloody mary". Però a més de donar sabor de pastissos salats, sopes i salses, també es pot fer servir per a aromatitzar cremes dolces, postres, pastissos, galetes i melmelades per a acompanyar al formatge. També pot afegir-se als tes calents i infusions per a afegir sabor i caràcter.