Encara que fa ja uns dies que la nova DANA ens acompanya, estem preparades per donar-li la benvinguda en poc temps a la primavera. El pròxim 20 de març es produeix l'equinocci de primavera i, més tard, la nit del dissabte 26 al diumenge 27, tindrem el famós canvi d'hora. A partir d'aquell moment, els dies s'allargaran i el bon temps es farà lloc després de la gota freda... Quines ganes!

Amb l'aparició del bon temps començaran també a desaparèixer les capes i capes de roba que podem arribar a portar a l'hivern. Ens començarem a destapar i hem de preparar la pell per aquest moment: exfoliació, molta hidratació... Però hi ha tres parts del cos de les quals acostumem a oblidar-nos: els colzes, els turmells i els genolls. Avui li donarem el protagonisme que mereixen, i us explicarem com lluir-los bonics i sans!

Principals problemes

Hem explicat moltes vegades l'important que és mantenir una bona hidratació corporal durant tot l'any. A l'hivern, amb les baixes temperatures, el vent i els factors externs que acompanyen aquesta estació, fan que colzes, turmells i genolls pateixin. El principal problema és la sequedat, la falta d'hidratació. Un altre dels problemes és la falta d'exfoliació. Quan ho fem, retirem les restes de cèl·lules mortes i ajudem en la renovació de la pell. A més, activem la circulació sanguínia. Això ve de meravella quan es parla dels turmells, ja que poden patir amb la retenció de líquids i inflar-se. Totes aquestes faltes de cura es veuen reflectides en una pell aspra i seca, blanquinosa, i en les relacionades amb les cames, podem notar augment de volum i pesadesa. Així també com la pell esquerdada.

Pas a pas per cuidar colzes, turmells i genolls

Exfoliar

Ja has llegit els beneficis que té exfoliar-se per la pell. Això sí, no abusis i ho facis cada dia, ja que això només la danyaria. Amb una o dues vegades com a màxim per setmana, és més que suficient. No t'oblidis de buscar els productes que millor s'adaptin al teu tipus de pell, sobretot si la tens sensible. I molt important! Si exfolies i, després, la teva idea és sortir al carrer amb alguna part del cos destapada, no oblidis la teva crema solar, ja que després d'aquest procés, la pell és més sensible a les radiacions solars.

Hidratar

El pas essencial, el que més repetim. I és que la hidratació és crucial en tots els aspectes. Beure molta aigua, i acompanyar-ho amb cremes i olis que ajudin a fer que sigui fins i tot millor. Pot semblar una cosa molt pesada i avorrida de fer, però és molt important, no només en l'àmbit de la salut, sinó també de l'estètica. Un cos hidratat lluirà més sa - menys arrugues, més tensor - que un que deshidratat.

Dedicar-li temps

Els productes per fer que els colzes, turmells i genolls estiguin més cuidats són crucials. Així i tot, és igual, o més, rellevant que li dediquis a la cura el temps que mereix. Aprofita el moment de la dutxa o bany per exfoliar i hidratar en profunditat. Aprofita i, durant uns minuts, masseja les zones perquè el producte penetri més en la pell. Tindrà un millor efecte. Fins i tot pots afegir hidratants oliosos.

En definitiva, tenir la teoria és fonamental, però si això no s'emporta a la pràctica, no servirà de res. Acarona't, cuida't, dedica't tot el temps que et faci falta, te'l mereixes!