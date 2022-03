Hi ha un condiment, una salsa molt coneguda i utilitzada, que si es pren una mica cada dia, pot reduir els nivells de sucre i colesterol en sang.

Dos malsons recurrents per a les persones d'una certa edat d'ara endavant són els nivells de sucre en sang i de colesterol. Quan visiten al teu metge per a una revisió rutinària, saben que aquests dos elements són crucials per a la teva salut. Un nivell alt de sucre en la sang significa menjar malament, tenir massa glucosa en la sang i diabetis. El colesterol alt (dolent) és sinònim de malaltia cardíaca.

Es tracta de dos valors que han de mantenir-se sempre sota control. Encara que hi ha medicaments que poden reduir el nivell d'aquests dos elements, que poden ser receptats pel teu metge, la dieta també exerceix un paper fonamental.

Estudis recents han descobert, per exemple, que un condiment, una salsa molt coneguda, pot reduir tots dos nivells si es pren diàriament. Estem parlant de la mostassa. Però vegem tots els detalls a continuació en l'article.

Reduir el sucre en sang i el colesterol: la mostassa és el condiment perfecte

L'estudi procedeix de la Universitat Metropolitana de Cardiff i, en realitat, va analitzar les fulles i les llavors de la planta, que poden utilitzar-se amb finalitats medicinals. De fet, aquestes parts contenen àcid fòlic i fibra en grans quantitats, i minerals com el calci, el fòsfor, el magnesi i el potassi. També conté vitamines A, B, C i K.

La mostassa és un cereal que després es transforma en un condiment i en la salsa que tots coneixem. No conté lípids que puguin acumular-se en les artèries i té propietats antisèptiques. També afavoreix la digestió. L'estudi dels investigadors va analitzar a 42 persones i el 86% va mostrar un descens del sucre i el colesterol en sang després de 3 mesos de prendre mostassa. Les persones en qüestió tenien entre 40 i 70 anys i eren obeses.

Tot el que van fer durant els tres mesos de prova va ser menjar una cullerada de mostassa al dia. Així doncs, hi ha proves sòlides que la mostassa pot reduir el sucre i el colesterol en sang, protegir el cor i prevenir la diabetis. Però això no és tot. També pot millorar la respiració, i la salut de la pell.