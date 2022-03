Perdre pes s'ha convertit en una obsessió per a moltes persones. És molt fàcil guanyar quilos i molt difícil perdre'ls. A més de consultar a un nutricionista per intentar seguir la dieta més adequada, no hem d'oblidar fer exercici per cremar més calories i tonificar el cos. Els estudis sobre aquesta qüestió no s'aturen, i un estudi recent ha posat en relleu que una vitamina en particular pot ajudar en aquest procés de perdre pes.

La vitamina examinada en estudis recents és la vitamina D. Investigadors dels Països Baixos van analitzar a més de 7.000 persones amb obesitat i van descobrir que les persones amb més greix tenien nivells baixos de vitamina D en el seu organisme. Les persones que no tenen nivells suficients de vitamina D no poden processar bé els nutrients que els arriben de l'exterior. Per tant, és molt important tenir un bon nivell d'aquesta vitamina perquè l'intestí i el metabolisme funcionin de manera òptima. La relació entre el nivell adequat de vitamina D i la pèrdua de pes existeix i s'ha demostrat científicament. Segons els experts, les necessitats diàries de vitamina D són de 15 mcg (600 UI), que han de prendre's de totes les fonts possibles. Aquestes són el sol, aliments com les pastanagues, el peix i els cítrics. A més, el metge pot decidir receptar suplements. La vitamina D és capaç de generar serotonina, que és essencial per a sentir-se ple i controlar l'apetit. En resum, aquesta vitamina exerceix un paper fonamental en la pèrdua de pes i no cal subestimar la seva importància per a la nostra salut.