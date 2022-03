La vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) -el causant més gran de malalties de transmissió sexual a nivell mundial- redueix els càncers tant en homes com en dones. Per això, els pediatres defensen que per aconseguir eliminar els tumors associats al VPH a Espanya s’abordi la infecció sense distinció de gènere. És a dir, que la vacunació davant del virus s’estengui també als homes perquè totes les persones són transmissores i poden patir les conseqüències d’aquesta malaltia.

És una de les principals conclusions que es va exposar en una roda de premsa organitzada per MSD amb motiu del Dia Internacional de la lluita contra el VPH, que es va commemorar divendres passat, en el marc de la campanya #ElVPHescosadetodos, que aquest any compta amb l’aval de 59 entitats sociosanitàries. En l’acte, María Garcés-Sánchez, pediatra d’Atenció Primària i membre del Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP), va defensar la vacunació en homes contra aquest virus i va explicar que el més convenient és que aquesta punxada es produeixi abans de l’inici de les relacions sexuals perquè, va explicar, la resposta d’anticossos és més gran quan la persona és més jove. Més d’un 80% de les persones sexualment actives contrauran la infecció per virus del papil·loma humà en algun moment de la seva vida. És responsable d’aproximadament un 5% de tots els tumors i està relacionat amb gairebé el 100% dels càncers de coll d’úter, el 40% dels càncers de penis, el 40% dels càncers de vulva i el 90% dels càncers d’anus. Sense distinció de gènere Per aconseguir eliminar els càncers associats al VPH «és indispensable que s’abordi al nostre país aquesta infecció de transmissió sexual sense distinció de gènere», va assenyalar la doctora Garcés-Sánchez. Actualment, va remarcar, la càrrega de malaltia atribuïda al VPH és significativa en tota la població i la seva prevenció, segons l’evidència disponible, va molt més enllà del càncer de cèrvix. A Espanya, el 2020, es van diagnosticar 1.957 casos nous de càncer de cèrvix, cosa que representa aproximadament el 3% dels tumors femenins, situant-lo en catorzena posició en incidència, per darrere dels tumors de mama, colorectals, pulmó, estómac, cos d’úter, ovari, melanoma, tiroide i hematològics, segons dades de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). Segons va destacar Jesús de la Fuente, cap de Secció de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Infanta Leonor de Madrid, més del 40% de tots els tipus de càncer es poden prevenir mitjançant accions coordinades sobre factors sanitaris vinculats amb el comportament, la biologia, el medi ambient o l’entorn laboral, social i comercial. Actualment, a Espanya se subvenciona la vacuna en les adolescents i en altres grups de risc -en el cas de les persones amb VIH també es preveu- però, tot i això, els experts no consideren que sigui suficient i demanen augmentar aquesta cobertura. El doctor Jesús de la Fuente va insistir en què el fet que la vacuna no estigui finançada per a homes no vol dir que no sigui eficaç.