Esmorzes, però a mig matí tornes a tenir gana? La solució no és menjar més en el primer àpat del dia, sinó fer-lo millor. Triar aliments de lenta absorció és clau per a aconseguir mantenir a ratlla la fam i no picar entre hores. Si a l'hora d'esmorzar t'agrada menjar una cosa dolça, aquesta recepta t'encantarà.

Ingredients: Dues cullerades de civada.

Fruits vermells congelats.

Iogurt natural.

Un tros de xocolata negra.

Fruits secs (al gust). Fer un "porridge" de civada per a esmorzar és una opció cada vegada més estesa, ja que és saludable i saciant. Si no t'agrada massa el seu sabor i no saps com fer que perquè sigui un plat atractiu, aquesta és la solució: agregar fruita, iogurt i xocolata. Una vegada cuinada la civada, la col·loquem en un bol i li posem en el centre una unça de xocolata negra perquè es desfaci amb la calor de la preparació. A continuació, li agreguem dues cullerades de iogurt natural i la fruita congelada prèviament triturada. Això li donarà un toc fresc, dolç i divertit al desdejuni. Finalment, se li pot agregar un toc cruixent amb un grapat de fruits secs. Com preparar unes delicioses coquetes de civada Beneficis de la civada Cuida el cor i el cervell. Segur que molts no saben que la civada és perfecta per al cor en general i, a més, per al cervell. Això és degut a la gran quantitat d'àcid linoleic, omega 3 i greixos insaturats que conté.

. La civada conté el que es denomina avenina, que Així que les seves propietats tranquil·litzants i sedants. Aquesta propietat és, sens dubte, una de les més desconegudes de la civada. Remullar la civada. Finalment, un aspecte que cal tenir en compte tal com s'ha publicat en fòrums especialitzats és el tema els "antinutrients". Es tracta d'unes substàncies que cal desactivar perquè no interfereixin en l'assimilació dels nutrients. En aquest punt, alguna cosa que es desconeix en referència a la civada és que convé remullar-la per a consumir-la. D'aquesta manera, es desactiven els anomenats "antinutrients". La civada, el cereal que ho cura tot