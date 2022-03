Científics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona i de la Universitat d’Hèlsinki han fet un nou pas per aconseguir recuperar la producció d’insulina en malalts diabètics en ser capaços per primera vegada crear cèl·lules beta pancreàtiques funcionals a partir de cèl·lules mare, que han provat amb èxit en ratolins. La investigació, que va publicar recentment la revista Nature Biotechnology, ha demostrat per primera vegada que les cèl·lules mare poden formar cèl·lules que imiten de prop l’estructura i la funció dels illots pancreàtics normals.

Els científics van trasplantar aquestes cèl·lules beta derivades de cèl·lules mare en ratolins i van demostrar que poden controlar eficaçment el metabolisme de la glucosa, «fins i tot millor que els illots pancreàtics aïllats de donants d’òrgans», va assegurar l’investigador del CRG Diego Balboa, que va remarcar que tractar els pacients diabètics amb aquest tipus de cèl·lules «ja no pertany a l’àmbit de la ciència ficció».

Balboa va recordar que la insulina és una hormona vital produïda per les cèl·lules beta del pàncrees i que la diabetis tipus 1 està causada per la destrucció d’aquestes cèl·lules, cosa que fa que els pacients s’hagin d’injectar insulina múltiples vegades al dia per controlar-ne els nivells de sucre a la sang.

Tractament complex

Les persones amb diabetis poden recuperar la capacitat de produir insulina mitjançant el trasplantament de cèl·lules beta aïllades del pàncrees de donants d’òrgans, però aquest tractament és complex i poc habitual, ja que calen almenys dos donants per tractar una persona.

Durant molt de temps s’ha intentat produir cèl·lules beta funcionals a partir de cèl·lules mare per fer-les servir en els trasplantaments, però fins ara no s’havia aconseguit que regulessin bé la secreció d’insulina. Ara, un equip de recerca encapçalat pel professor Timo Otonkoski a la Universitat d’Hèlsinki i Balboa ha pogut optimitzar la funcionalitat de les cèl·lules pancreàtiques produïdes a partir de cèl·lules mare.

«El nostre estudi mostra que la secreció d’insulina es regula de manera adequada a les cèl·lules, i que les cèl·lules responen als canvis en el nivell de glucosa fins i tot millor que els illots pancreàtics aïllats de donants d’òrgans que es van fer servir com a controls», va explicar en un comunicat Väinö Lithovius, membre del grup de recerca de la Universitat d’Hèlsinki.

«Avenç important»

«És un avenç important per transformar les cèl·lules mare i convertir-les en peces de recanvi per reemplaçar les cèl·lules beta del pàncrees destruïdes o fetes malbé, que són les causants de la diabetis», va resumir Balboa, que admet que «encara que queda feina per fer, aquestes troballes ens apropen un pas més al tractament de persones amb diabetis amb cèl·lules beta derivades de cèl·lules mare».

De moment, els científics han demostrat la funció de les cèl·lules beta derivades de cèl·lules mare tant en cultius cel·lulars com en estudis amb ratolins, en què han comprovat que controlen de manera efectiva el metabolisme de la glucosa.

«Podem generar milions d’aquestes cèl·lules al laboratori i fer preguntes sobre quins defectes als gens i la maquinària cel·lular fan que les cèl·lules fallin, cosa que ens ajuda a desentranyar les causes moleculars precises de la diabetis i a identificar noves dianes terapèutiques. També fem servir les cèl·lules per explorar els efectes de nous medicaments per tractar la diabetis», va concloure.