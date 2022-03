Encara que la dona ha estat tradicionalment el públic majoritari en el món de la cosmètica, fa temps que l'home es va atrevir a gaudir de les cures de la pell per sentir-se millor. I és que la seva pell és més gruixuda que la femenina, està diàriament sotmesa a l'agressió de l'afaitat i presenta una major tendència a patir deshidratació. En els últims anys, s'ha ampliat significativament l'oferta de tractaments estètics per homes, formulats per resoldre les necessitats dels rostres masculins. Com ha crescut? Quins són els tractaments per ells? Ho descobrim en aquesta entrada.

Què demana el rostre masculí? Què necessita una pell masculina? Demana a crits la reposició de l'equilibri hídric (de la presència d'aigua en l'estructura cutània), així com una dosi de suavitat i d'acció detoxificant. A Ànima Mèdica, el seu president, Ignacio Espejo, assenyala que els homes representen un segment de mercat en creixement, «estudis de mercat indiquen un 7% de creixement per l'any 2023 i la demanda de tractaments no invasius ha augmentat 15 vegades en els últims 25 anys». Per part seva, la Dra. Iratxe Díaz, Metge Estètic i Directora Mèdica de Clíniques Dra. Iratxe Díaz (Bilbao), adverteix que els homes joves cuiden molt el seu aspecte, amb preferència major per tractaments «menys invasius, amb la voluntat d'obtenir resultats progressius, la naturalitat i el producte premium». En l'ampli ventall de tractaments estètics per homes, s'alcen com a triomfadors els dissenyats per eliminar taques i borrissol, i també greix localitzat.