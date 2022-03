Ara que cada vegada tenim més a prop poder alliberar-nos - gairebé - per complet de les mascaretes, és quan moltes persones es plantegen l'estat de les seves dents i fer-se un emblanquiment. Com hi ha molts dubtes sobre aquest tema, ens hem posat en contacte amb Andrés Sánchez Monescillo, especialista en estètica dental i director mèdic de la Clínica Turrión Monescillo. Ell ens revela el que hi ha de cert o no entorn els mites sobre els emblanquiments dentals.

L'emblanquiment danya l'esmalt

Fals. Una de les pors més esteses entre els pacients d'aquesta mena de tractament és la por al després, a com serà o com quedarà l'esmalt de la peça dental. L'emblanquiment no és un tractament abrasiu, ja que els productes utilitzats no porten àcids i, per tant, l'esmalt no pateix.

L'emblanquiment augmenta la sensibilitat

Veritat. Els components del producte fet servir produeixen una sensibilitat passatgera, pel fet que el producte penetra en els conductes dentals per blanquejar. Pocs dies després d'haver-se realitzat el tractament la sensació de sensibilitat desapareix per complet.

Provoca que amb el temps s'engrogueixin més les dents

Fals. L'esmalt no pateix danys amb el tractament, l'única cosa que provoca que s'engrogueixin les dents són els mals hàbits de vida i la mala higiene.

No està recomanat per a persones menors de 20 anys

Fals. Els emblanquiments es poden fer a partir dels 18 anys, però sempre han de ser diagnosticats per un odontòleg, cal tenir present que són tractaments mèdics.

És incompatible amb un tractament d'ortodòncia com l'Invisalign

Fals. L'emblanquiment dental és la perfecta combinació per acabar un tractament d'ortodòncia, però sempre es recomana dur a terme l'emblanquiment una vegada finalitzada l'ortodòncia, ja que les zones on estan les ratlles no blanquejarien.

Només es pot realitzar en clínica

Fals. Existeixen altres tècniques per dur a terme aquest tipus de tractament d'estètica, com són els emblanquiments d'ambulatori, no obstant això, és menys efectiu que si realitzem el combinat.

Durant la seva durada cal seguir un tipus de dieta específica

Veritat. Durant els dies previs i els dies que dura l'emblanquiment cal seguir una dieta blanca a casa, això vol dir consumir aliments sense colorants com el te, el cafè, xocolata negra, sopes com el gaspatxo o salmorejo, etc.

El seu cost és molt elevat

Fals. L'emblanquiment és un tractament que dura anys amb uns resultats molt visibles, la millora estètica del pacient és tan visible que el seu cost no és comparable amb els seus resultats.