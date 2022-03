El dietista-nutricionista Julio Basulto (Barcelona, 1971) «al·lucina» cada dia en topar amb persones que consideren que «el consum de productes com la xocolata i el vi o fins i tot la mel, que és pràcticament sucre, milloren la salut». L'autor de nombroses obres divulgatives acaba de publicar 'Come mierda' (Vergara), un provocador (i documentadíssim) manual que té objectiu no només de recomanar que mengem més sa –que també–, sinó que reduïm la quantitat de «productes perjudicials» que ens empassem cada dia. Un llibre sobre el qual Basulto 'profetitza' que «segur que no li farà gaire gràcia a determinats sectors de la indústria alimentària».

Al llarg de les més de 300 pàgines, Basulto fa un diagnòstic immisericordiós de l'actual patró d'alimentació a la nostra societat i fa caure idees fermament arrelades en l'imaginari col·lectiu. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, rescata algunes de les afirmacions més contundents d'un llibre que ve disposat a remoure consciències –i a canviar maneres de menjar–.