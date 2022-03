La vacuna de la farmacèutica Hipra d'Amer genera més anticossos que la de Pfizer com a dosis de reforç, segons els resultats preliminars de l'assaig clínic en el qual han participat més de 700 voluntaris en deu hospitals de tot Espanya. Tal i com avança la Vanguardia i ha confirmat l'ACN, l'assaig ha detectat que en les persones que van rebre el tercer vaccí de Pfizer sis setmanes després de la segona dosis, la quantitat d'anticossos es va multiplicar per 67 catorze dies després d'administrar-se mentre que els que van rebre la d'Hipra, els van multiplicar per 147. A més, l'estudi també conclou que els efectes secundaris han sigut més lleus entre els que han rebut el vaccí de la farmacèutica gironina.

Ara, l'objectiu és determinar si passa el mateix amb els que han rebut AstraZeneca. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat un segon assaig clínic fase IIb, que seria complementari i que busca determinar i comparar els canvis en la immunogenicitat contra la variant òmicron en els voluntaris que han rebut dues dosis de la vacuna d'AstraZeneca i la d'Hipra com a dosis de reforç, enfront aquelles que han rebut com a reforç la de Pfizer. L'assaig es durà a terme en cinc centres hospitalaris de l'estat espanyol i es busquen uns 270 voluntaris que hagin rebut aquest vaccí i que no hagin passat la covid-19. La farmacèutica preveu sol·licitar l'aprovació de l'EMA a l'abril.