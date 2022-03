Les formulacions no deixen d'arribar al món de la cosmètica, amb etiquetes que en algunes ocasions no desxifrem de manera correcta, i que apliquem sense saber si són ideals per a nosaltres. I és que en aquesta societat sotmesa a la instantaneïtat no ens donem el temps per a reflexionar i aquesta dinàmica té conseqüències en el nostre dia a dia. En aquest àmbit, trobem el concepte de pell asfíctica, una pell oclosa per l'excés de productes inadequats.

La pell asfíctica

Com hem avançat la gran quantitat d'informació és una de les grans causes de la pell asfíctica, i és que el bombardeig constant d'etiquetes de cura facial ens porten a no saber la funció exacta d'alguns cosmètics. Termes molt innovadors, productes estrella, recomanacions d'influenciadors, tot sota la promesa que «és ideal per a la teva pell». I pot ser que ho sigui, però també que no sigui així, per què... saps exactament quines són les necessitats de la teva pell? Saps què aporta aquest producte al teu cutis? I és que ja sabem que no tot val, que hem de triar els productes que s'adeqüin a les nostres necessitats.

I el binomi instantaneïtat i sobreinformació formen el camp de cultiu perfecte per a la pell asfíctica, i és que el terme, com assenyala Estefanía Nieto, sorgeix «quan s'apliquen massa productes cosmètics sense sentit sobre la pell». La directora tècnica d'Omorovicza assenyala: «Aquest tipus de pells acostumen a ser grasses, pells asfixiades que presenten un excés de seu en el teixit, porus obstruïts i fins i tot míliums, i que compten amb dificultat a l'hora d'alliberar aquest excés de seu cap a la superfície a causa de l'obstrucció». Què necessita una pell asfíctica? Un diagnòstic, una prescripció adequada exercida per un expert i la necessitat d'iniciar una rutina de bellesa controlada, que impliqui eliminar els productes innecessaris i poc efectius.

L'alliberament a través de la neteja

Aconseguir un equilibri cutani i posar fi a l'opacitat que pateix la pell asfíctica són els dos grans objectius del tractament del cutis. Podem apostar per productes de neteja a casa, però també per tractaments de píling en cabina. Així ho assenyala Elisabeth Sant Gregorio, directora tècnica de Medik8, que explica que els pílings en cabina, amb àcids «ajuden a renovar el teixit, millorar la textura i desobstruir els porus, assolint el retorn d'una pell més sana, lluminosa i de textura millorada, controlant aquest excés de greix».