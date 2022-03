La pandèmia de covid-19 també ha deixat marques al cervell; tant en les persones que han passat la malaltia com en aquelles que fins ara han aconseguit esquivar el contagi. Segons assenyalen diversos estudis i publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el coronavirus penetra en el sistema nerviós i pot causar múltiples afectacions neurològiques en els pacients afectats. Però més enllà dels efectes de la infecció per si mateix, innombrables estudis alerten de l'impacte negatiu que han tingut dos anys de crisi sanitària en l'estat mental de la població. «Si parlem d'efectes de la covid-19 al cervell, potser el més important és entendre que els danys van molt més enllà del que pot provocar el virus per si mateix. Estem davant un fenomen molt complex», explica, amb tarannà didàctic, el neurocientífic Álvaro Pascual-Leone, director del Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) i professor de la Universitat de Harvard.