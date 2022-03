Segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid i el “Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Públic, el consum de zinc a través de la dieta habitual s’associa amb un menor risc de deteriorament de la funció física i de la síndrome de la fragilitat en persones grans.

El zinc és un mineral amb funcions essencials per a la salut humana. Intervé en mecanismes moleculars com a mediador d'estrès antioxidant i antiinflamatori, de manera que podria ser un nutrient clau en processos associats a l'envelliment no saludable, com el deteriorament de la funció física i la fragilitat, en part causats per un estat d'inflamació de baix grau.

Quins aliments són rics en zinc?

Ostres

Aporten 60 mg de zinc per cada 100 g d’aliment. El més recomanable és menjar-les crues i acompanyades d’unes gotes de llimona.

Fetge

L’aportació de zinc és de 7 mg per cada 100 g d’aliment sempre que l’origen sigui la vedella. La millor recepta és cuinar-lo amb una mica de ceba.

Cloïsses

En general tot el marisc és una gran font de zinc. No obstant això, els mol·luscs aporten 7 mg de zinc per cada 100 g d’aliment. Un altre marisc a tenir en compte és el cranc amb 4,7 mg. Per assegurar-se que els mol·luscs estan en bon estat, cal submergir-los en aigua i sal.

Carns vermelles

Dintre de les carns vermelles, cal destacar la carn magra de vaca amb 6,2 mg per cada 100 g. Una bona opció també seria la carn de porc, però aquesta conté més greix.

Avellanes i ametlles

Tot i que les millors fonts les trobem en aliments d’origen animal, també podem recórrer als fruits secs com l’avellana i l’ametlla. L’anacard també seria una opció vàlida. Això no obstant, s’ha de vigilar amb aquests aliments perquè aporten un alt valor calòric.

Pollastre i gall d’indi

Uns filets de pollastre i gall d’indi solucionen un sopar ràpid i aporten moltíssima proteïna. Cal afegir-hi, també, que són una gran font de zinc amb els seus 5 mg per cada 100 g d’aliment.

Formatge

Entre els aliments d’origen animal, no podia faltar el formatge i la seva aportació de 4 mg per cada 100 g. Com els fruits secs, cal recordar que és un aliment bastant calòric i que, per tant, s’haurà de controlar el seu consum. Una bona opció seria menjar formatge fresc.

Flocs de civada

Incloure la civada a la dieta habitual és molt beneficiós pel trànsit intestinal i perquè és un aliment que regula el sucre en sang. A més, resulta perfecte pel sistema immunitari amb els seus 3,5 mg de zinc per cada 100 g.