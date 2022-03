L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conegut com a Can Ruti, ha incorporat la tecnologia d’ultrasons focalitzats d’alta intensitat (Hifu) per tractar de manera no invasiva pacients amb malalties com el tremolor essencial i el Parkinson de predomini tremòric , va explicar el gerent de l’hospital, Jordi Ara.

Ho va fer en roda de premsa amb el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que va concretar que Can Ruti és el primer centre català i el tercer de l’Estat a disposar d’aquesta tecnologia amb una partida de cinc milions d’euros: «És un equipament de país i tothom que ho requereixi, on resideixi, hi tindrà accés».

El cap de la secció de trastorns del moviment, Ramiro Álvarez, va detallar que la primera intervenció es va realitzar el 3 de febrer en un pacient amb tremolor essencial i el resultat va ser «molt satisfactori» perquè la desaparició de la tremolor es va poder observar en el mateix procediment.

Des de llavors el centre ja ha tractat cinc pacients amb resultats «molt favorables» amb una millora significativa d’entre un 70 i un 90% del tremolor incapacitant que presentaven prèviament al procediment, que, en tractar-se d’una tècnica no invasiva, no requereix ingrés hospitalari.

El tractament consisteix en l’aplicació d’ultrasons focalitzats d’alta intensitat guiats per ressonància magnètica al cervell: aquestes ones acústiques actuen al cervell convergint sobre les neurones que causen el tremolor i lesionant-les mitjançant l’ablació tèrmica. Tot això mitjançant un monitoratge continu en temps real tant a nivell clínic com guiat per ressonància magnètica, amb la possibilitat de corroborar tant l’eficàcia com l’aparició d’efectes adversos de manera immediata.

Fins ara, els pacients amb Parkinson tremòric i amb tremolor essencial que no responen al tractament farmacològic s’havien de sotmetre a cirurgies per a la implantació d’elèctrodes a les estructures cerebrals.

A més, les condicions en què es poden fer aquestes tècniques poden excloure un grup significatiu de pacients, juntament amb aquells que poden rebutjar aquesta cirurgia pel risc de patir potencials efectes secundaris.

En canvi, el tractament no invasiu que suposa l’Hifu ha demostrat «tenir èxit» en aquests pacients i, per tant, des del centre estimen que al voltant d’unes 8.000 persones es podrien beneficiar a Catalunya de la posada en marxa del nou programa terapèutic.

Ara va assegurar que preveuen que el primer any de la seva posada en funcionament puguin tractar uns 100 pacients, mentre que l’objectiu a partir del segon any és tractar unes 200 persones anuals. Per part seva, Argimon va explicar que cada tractament suposa un cost de 13.000 euros aproximadament.

El gerent va afirmar que intentaran desplegar aquest servei de forma equitativa entre tots els catalans i aplicaran criteris de prioritat entre la llista de pacients que demanin aquest servei. El president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), Xavier Trias, va advocar perquè el CatSalut incorpori aquesta tecnologia com una prestació sanitària més.