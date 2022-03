El passat 10 de març, l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació Idis) va presentar a Madrid el Projecte d’Interoperabilitat de la història clínica digital a la sanitat privada, que representa el primer pas cap a la integració digital del sistema sanitari. Aquesta iniciativa es materialitzarà en una plataforma a través de la qual el pacient podrà accedir a la seva història clínica i donar accés als professionals a aquesta informació, amb independència del centre on es trobi i sempre que estigui integrat en aquesta plataforma.

L’objectiu del sector sanitari privat és millorar les condicions d’accés dels pacients a la seva història clínica, evitar duplicitats i ineficiències i oferir una millor assistència i més seguretat al pacient, aprofitant al màxim els recursos. La interoperabilitat sobre la qual neix aquesta iniciativa és imprescindible perquè hi hagi una continuïtat assistencial entre els diferents àmbits del sector sanitari i entre els diferents nivells, per la qual cosa la Fundació Idis considera que tindrà una realitat en tot el sistema, en benefici del pacient. El projecte neix de la inquietud del sector sanitari privat per aprofitar els avantatges que ofereix la tecnologia en benefici de la qualitat assistencial.