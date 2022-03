L’empresa biotecnològica de Girona GoodGut, que forma part del grup Hipra, inicia un estudi d’implementació del RAIDDx en la pràctica clínica coordinat per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i que es durà a terme a les consultes externes del Servei de l’Aparell Digestiu del propi centre, així com als centres d’Atenció Primària de l’àrea d’influència de Vall d’Hebron: CAP Horta, CAP Chafarinas i CAP Sant Andreu, tots tres de Barcelona.

L’estudi estarà encapçalat pel Dr. Javier Santos, facultatiu del Servei d’Aparell Digestiu de Vall d’Hebron, investigador principal del grup de recerca en Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) i líder d’opinió del Síndrome de l’Intestí Irritable (SII), juntament amb el seu equip, integrat pels doctors Beatriz Lobo, Danila Guagnozzi, Carmen Alonso i Ronald LLerena, i inclourà al voltant de 300 pacients amb símptomes compatibles amb la síndrome del còlon irritable (SII).

El RAID-Dx és el primer test diagnòstic no invasiu per diagnosticar en positiu la SII mitjançant la determinació en femta de la signatura microbiana específica d’aquesta patologia. A més, aquest instrument desenvolupat per GoodGut permet discriminar aquesta síndrome d’altres malalties inflamatòries intestinals, com la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, que cursen amb simptomatologia similar.

La utilització del test diagnòstic RAID-Dx en l’àmbit de l’atenció primària permetrà reduir el temps necessari perquè aquests pacients siguin diagnosticats i obtinguin un tractament òptim, el que hauria de millorar significativament la seva qualitat de vida.

Un 30% menys de problemes

A més, es preveu que amb la utilització del RAID-Dx s’evitaran almenys el 30% dels procediments diagnòstics actuals, ja que només permeten descartar altres malalties, i agilitzarà les derivacions d’aquests pacients a l’atenció especialitzada, tot plegat millorant l’eficiència de la utilització dels recursos del sistema de salut.

En aquest estudi, individus prèviament diagnosticats amb SII i que presentin simptomatologia en el moment de ser inclosos en l’estudi, seran sotmesos al test RAID-Dx per tal d’avaluar el rendiment clínic de l’instrument.

A més, es mesurarà l’impacte en la qualitat de vida del pacient en base a la millora en la rapidesa del diagnòstic i l’accés al tractament, així com l’estalvi que pot representar. Actualment, la Síndrome de l’Intestí Irritable afecta entorn l’11%1,2 de la població europea i es troba dins el rànquing de les 10 malalties més difícils de detectar, fet pel qual el diagnòstic s’allarga entre 1 i 5 anys.

La Síndrome de l’Intestí Irritable és un trastorn funcional intestinal que es caracteritza per la presència de dolor abdominal recurrent associat a alteracions del ritme deposicional, ja sigui en forma de restrenyiment, diarrea, o ambdues. Als països desenvolupats presenta una alta prevalença, només a Europa aquesta es troba entorn l’11%. El diagnòstic precís és clau per a poder triar la millor pauta terapèutica pels pacients però, malauradament, en l’actualitat no existeix un test o examen que diagnostiqui aquesta síndrome. Actualment el diagnòstic de la SII es fonamenta en els símptomes característics que s’han sintetitzat en els criteris de Roma IV, encara que això no eximeix de realitzar les exploracions pertinents per establir el diagnòstic diferencial amb algunes patologies orgàniques que poden manifestar-se de forma semblant.

L’empresa biotecnològica GoodGut, adquirida per Hipra l’any 2021, està focalitzada en el desenvolupament de productes de diagnòstic i tractament per malalties digestives en base a la microbiota intestinal que permetin obtenir un diagnòstic precís, fiable i econòmic pel sistema sanitari, i per millorar la qualitat de vida dels pacients amb una salut digestiva compromesa. GoodGut es va crear l’any 2014 com una spin-off de la Universitat de Girona (UdG).