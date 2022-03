El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya ha organitzat una activitat de ioga en cadira per a tothom per al proper dissabte a les dotze del matí a Granés Fundació de Banyoles. L’activitat, que es podrà realitzar tant presencialment com de forma virtual, és gratuïta, però és necessari inscriure’s a www.granes fundacio.org/iogaambcadira. El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals organitza activitats semblants durant tot l’any.