La primavera està molt a prop! El dia 20 de març donarem la benvinguda a l'estació que comença a deixar enrere el fred, que convida al sol a quedar-se més hores, que fa que floreixin les flors, etc. i, per descomptat, hem de preparar la pell per al canvi i, també, saber com hidratar-la correctament durant aquests mesos. Així, avui t'expliquem els trucs perquè la teva pell rebi amb els braços oberts la primavera. Comencem!

Ens trèiem capes

L'arribada del bon temps es tradueix en deslliurar-nos de peces de roba. Amb més hores de sol i les temperatures més altes, ve de gust anar deixant enrere els jerseis de llana, i començar a portar samarretes de màniga curta, vestits sense mitges, entre d'altres. Has de tenir en compte que la pell del teu cos fa mesos que no 'veu' la llum exterior. S'ha desacostumat a aquesta exposició que té, sobretot, a l'estiu. I és per aquest motiu que hem de preparar-la bé i cuidar-la perquè no es danyi. A més, encara que la depilació sigui una elecció personal, és molta la gent que torna a depilar-se amb més freqüència amb l'inici de la primavera. I, quan es duu a terme aquest procés, cal tenir unes cures específiques per lluir una pell sana.

Exfoliar

Hem recomanat l'exfoliació corporal en més d'una ocasió. Exfoliar té nombrosos beneficis. S'eliminen les cèl·lules mortes que s'acumulen en la dermis, i ajuda a la regeneració de noves. I referint-nos a la depilació és un moment ideal per exfoliar-se abans de depilar-se. Com s'eliminen les restes que es queden en la pell, la depilació serà molt més fàcil i menys agressiva per la dermis.

Hidratar

En el punt anterior us explicàvem que bo és exfoliar-se, i en conseqüència, estem segures que amb la hidratació ens hem repetit encara més! Però no hi ha més maneres de dir-ho: hidratar és essencial, sense una bona hidratació no podrem lluir una pell sana i bonica. I no només s'ha de fer durant un període de temps, sinó que és necessari fer-ho sempre. Hem d'integrar-ho dins de la nostra rutina de cura perquè no ens faci mandra.