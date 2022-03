Fins ara, els estudis sobre el coronavirus apuntaven a la tos, la febre i la dificultat per respirar com a símptomes principals de la malaltia, ara, però, s’hi podria sumar la conjuntivitis. Segons investigadors de la Universitat d’Alberta (Canadà), la inflor o l’ull sec també poden ser símptomes primaris que la persona ha contret la Covid-19.

L’estudi que ha donat peu a aquestes suposicions ha analitzat el cas d’una dona d’Edmonton, i es va publicar en el ‘Canadian Journal of Ophthalmology’. El mes de març passat, una dona de 29 anys va acudir a l’Institut Oftalmològic de l’Hospital Real Alexandra d’Alberta amb un cas greu de conjuntivitis i símptomes respiratoris mínims.

Després de diversos dies de tractament amb poca millora, i de constatar que la dona havia tornat recentment a casa des d’Àsia, un metge va ordenar una prova de Covid-19, que va donar resultat positiu.

Sense símptomes respiratoris

«L’interessant en aquest cas, i potser molt diferent a com s’havia reconegut en aquell moment específic, va ser que la presentació principal de la malaltia no era un símptoma respiratori. Era l’ull. No hi havia febre ni tos, així que al principi no ens van portar a sospitar de la Covid-19. No sabíem que es podia presentar principalment a l’ull i no als pulmons», afirma un dels autors, Carlos Solarte.

Segons l’investigador, els estudis acadèmics al principi de la pandèmia van identificar la conjuntivitis com un símptoma secundari en al voltant del 10 al 15% dels casos de coronavirus. Des d’aleshores, els científics han adquirit més coneixement sobre com el virus es pot transmetre a través del sistema de membranes mucoses del cos i afectar-les, de les quals la conjuntiva, la membrana clara i prima que cobreix la superfície frontal de l’ull, és una extensió.

«En aquest cas el pacient finalment es va recuperar bé sense problemes. Però alguns dels residents i personal que estaven en contacte pròxim amb el pacient van haver d’estar sota quarantena. Afortunadament, cap dels que van estar involucrats en la cura van donar positiu», afirma Solarte.