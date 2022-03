El Dia Mundial de l'Aigua se celebra avui, 22 de març. El seu principal objectiu és generar consciència sobre la importància de cuidar aquest líquid per a la vida dels éssers humans i les espècies del Planeta Terra. Aquesta efemèride va ser proclamada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) l'any 1992. Durant aquell any, es va desenvolupar la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i Desenvolupament. D'aquí va sorgir la proposta que es va celebrar per primer cop l'any posterior (1992).

Amb motiu de la celebració d'aquesta jornada, et presentem diverses formes d'estalviar en la factura de l'aigua: Al bany: No fer ús del WC com a abocador de brossa : Cada cop que es tira la cisterna es gasten entre cinc i 20 litres d'aigua.

: Cada cop que es tira la cisterna es gasten entre cinc i 20 litres d'aigua. Introduir una ampolla farcida de sorra o pedres petites a la cisterna : Així s'estalvien uns dos litres cada vegada que es tira la cisterna.

: Així s'estalvien uns dos litres cada vegada que es tira la cisterna. Dutxar-se i no banyar-se.

i no banyar-se. Ensabonar-se a la dutxa , rentar-se les dents o afaitar-se amb l' aixeta tancada : S'estalviaran entre 10 i 15 litres.

, rentar-se les dents o afaitar-se amb l' : S'estalviaran entre 10 i 15 litres. Instal·lar una c isterna amb doble polsador.

Arreglar ràpidament qualsevol fuita d'aigua. A la cuina: No tenir l'aixeta oberta mentre es renten els plats.

mentre es renten els plats. Utilitzar un rentavaixella amb el programa d'estalvi d'aigua .

. Evitar descongelar els aliments a la pica .

. Fer ús del rentavaixella sempre ple i usar-lo com a alternativa a la rentada manual. Al jardí i piscines: Regar a primer o a última hora per evitar que l'aigua s'evapori.

per evitar que l'aigua s'evapori. Fer servir un sistema de reg automàtic per degoteig .

. Si no es fa ús de la piscina, tapar-la amb una lona per evitar que l'aigua s'evapori.