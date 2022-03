Amb el canvi d'estació i l'arribada de la primavera, Mercadona ha volgut presentar una nova col·lecció de productes per tornar a fidelitzar la seva clientela. Tot i que encara es poden veure alguns sets de regal de l'Elixir d'Autumne, la cadena de supermercats ha volgut innovar amb la nova Elixir Spring Bloom. Una col·lecció de productes corporals posada a la venda amb motiu de l'arribada de la primavera.

Si la col·lecció de tardor estava formada per vuit productes que s'havien de comprar unificadament. La nova sèrie està formada per cinc productes i es poden adquirir per separat. A diferència de la seva predecessora, el set es caracteritza per tractar-se d'una fusió de cítrics mediterranis amb flor de taronja i mandarina i notes de pera. Amb aquests nous cinc productes d'edició limitada, el que busca Mercadona és cuidar a un client que pugui presumir d'una pell suau i brillant com la seda durant la primavera.