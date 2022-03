La variant BA2 d'òmicron és "molt més contagiosa" i "serà gairebé impossible no contagiar-se", ha advertit aquest dimarts l'expert irlandès Luke O'Neill, professor de bioquímica de la universitat Trinity College de Dublín.

Aquesta nova variant del coronavirus Sars-CoV-2, a la qual O'Neill va descriure com una "germana d'òmicron", podria convertir-se en la "més contagiosa que hem vist fins ara", després de més de dos anys de pandèmia.

"És un 30% més infecciosa que òmicron, que ja és un 70% més infecciosa que l'anterior", ha declarat avui el bioquímic a la cadena pública irlandesa RTE.

Ha destacat que el temps d'incubació de BA2 és també "molt de menor en una persona infectada", es desenvolupa "més ràpidament en l'organisme" i, en conseqüència, "s'estén més perquè creix més ràpidament".

"Les bones notícies són que el mur aixecat per les vacunes estan resistint a tothom i realment ens està protegint", ha agregat O'Neill,

Segons la seva opinió, a més d'avançar en l'administració de preparats de reforç, és necessari que la ciutadania continuï usant mascaretes en interiors, si bé a Irlanda només són obligatòries a la sanitat des del mes passat.

Les autoritats irlandeses van informar aquest dimarts que han comptabilitzat gairebé 64.000 nous contagis de covid-19 des de dijous passat, al començament d'un llarg cap de setmana marcat per les festivitats de Sant Patrici, patró d'Irlanda.

Per part seva, l'Executiu de Dublín, de coalició entre centristes, democratacristians i verds, ha reconegut que Irlanda, com Europa, ha entrat en una "segona onada d'òmicron", però no té previst reintroduir les restriccions per la pandèmia.

En aquest sentit, el director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, s'ha mostrat avui "optimista, però alerta" per la pujada dels contagis de coronavirus en el continent després de diverses setmanes de descensos.

Durant una vista aquest dimarts a Moldàvia, Kluge ha esmentat explícitament països com Alemanya, el Regne Unit, Irlanda i Holanda, i ha explicat la pujada per la transmissibilitat més gran de la variant BA2 i pel "brutal" aixecament de les restriccions en aquests.