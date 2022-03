Els experts adverteixen de la relació directa entre la salut mental i els trastorns del son, com indica el fet que els pacients amb insomni crònic tinguin un risc tres vegades superior de patir depressió a mig termini. «Tenir dificultats afectives, problemes per gestionar l’ansietat o conductes addictives porten a dormir malament», explica Marta Galindo, neuropsicòloga de la Clínica López Ibor, que també assenyala que el fet de no descansar bé fa que la persona, sense un diagnòstic de salut mental, pugui ser més vulnerable a l’hora de regular les seves emocions.

Segons una enquesta de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), tres de cada deu espanyols es desperten sentint que no han tingut un son reparador o acaben el dia molt cansats i, encara que més del 10% de la població dorm malament, menys d’un terç dels afectats busca ajuda professional per posar-hi remei. Galindo explica que es considera trastorn del son quan el problema es prolonga i acaba afectant el benestar de la persona. El trastorn més comú és l’insomni, que es defineix com la manca de temps de son, encara que també s’aplica als que dormen el temps adequat però amb un son de mala qualitat.