La malaltia renal crònica serà la cinquena causa de mort al món i la sisena a Espanya el 2040, segons va explicar la Societat Espanyola de Nefrologia al·ludint a dades obtingudes en l’estudi «Global Burden of Disease».

La malaltia renal crònica és sinònim que els ronyons estan danyats i no produeixen klotho (una hormona antienvelliment) o no filtren la sang com haurien de fer, cosa que augmenta notablement el risc d’envelliment accelerat, de mort prematura i d’haver de recórrer a la diàlisi.

Tot i això, segons van advertir experts reunits en la jornada divulgativa «Cuidant la salut dels teus ronyons», organitzada pels hospitals de Quirónsalud integrats en la xarxa pública madrilenya, el «gran problema» és que no es presenten símptomes fins que ja és massa tard.

De fet, la Societat Europea de Cardiologia ha indicat que tots els homes més grans de 40 anys i les dones de més de 50 anys o amb menopausa haurien de saber si perden albúmina en orina i conèixer la seva tensió arterial i el percentatge de funció dels seus ronyons. Tot i que, amb el pas dels anys, tingui lloc una pèrdua de la funció renal, hi ha pautes per conservar al màxim aquesta funció com evitar que pugi la tensió arterial, limitar el consum de sal i fer 30-60 minuts d’exercici al dia.