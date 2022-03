El trastuzumab deruxtecan, un fàrmac que actua com un "cavall de Troia" en burlar les cèl·lules tumorals per a entrar en elles i destruir-les, ha passat a considerar-se teràpia estàndard de segona línia en càncer de mama metastàtic HER2-positiu, després dels bons resultats de l'assaig clínic.

En la lluita contra el càncer de mama, el tumor més sovint diagnosticat entre les dones, es continuen dedicant grans esforços per a desenvolupar nous tractaments que ajudin a augmentar l'arsenal disponible.

Una de les línies que està aconseguint millors resultats és la que combina un anticòs amb un fàrmac de quimioteràpia, la qual cosa es coneix com conjugat anticòs-fàrmac o ADC.

Trastuzumab deruxtecan pertany a aquesta classe de tractament i actua de la següent manera: S'administra per via intravenosa i viatja a través de la sang fins a les cèl·lules tumorals, on l'anticòs reconeix la porta d'entrada d'aquestes cèl·lules malignes, en aquest cas el receptor HER2, entra sense ser detectat i allibera la quimioteràpia que transporta per a destruir-les, sense danyar tant altres cèl·lules sanes.

El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) i investigador associat del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha liderat l'estudi clínic DESTINY-Breast 03, que ha demostrat l'eficàcia d'aquest fàrmac.

El 75,8% de les pacients que van rebre Trastuzumab deruxtecan es mantenen sense que el càncer empitjori al cap de 12 mesos, enfront del 34,1% en el cas del grup al qual se li va administrar el tractament estàndard.

A més, en un 16% dels casos el tumor ha arribat a desaparèixer després de l'administració del nou fàrmac.

Els resultats d'aquest estudi ja es van presentar en la sessió presidencial del Congrés de la European Society for Medical Oncology (ESMO) el setembre de 2021.

Ara, l'estudi s'ha sotmès a la revisió per parelles (avaluació que fan experts externs al treball) i s'ha publicat en el The New England Journal of Medicine, la qual cosa confirma la solidesa de les dades obtingudes.

"És un orgull que la revista The New England Journal of Medicine hagi acceptat aquestes dades, els publiqui i digui que aquest és un nou estàndard de tractament per al càncer de mama metastàtic HER2-positiu, més encara quan hem tingut la sort de liderar aquest estudi a nivell internacional”, ha destacat el doctor Cortès.

Així, aquest fàrmac passa a ser el nou estàndard de tractament en segona línia -el que s'aplica quan el primer tractament no dona resultats- per a pacients amb càncer HER2-positiu, que afecta el 20% de les malaltes amb càncer de mama i que és un dels subtipus més agressius.

En l'assaig Destiny Breast-03 han participat 524 pacients amb càncer de mama metastàtic HER2-positiu, reclutades entre el 20 de juliol de 2018 i el 23 de juny de 2020 en 169 centres de 15 països.