Avui, 24 de març, se celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi per commemorar el descobriment del bacteri l'any 1882 per part de Robert Koch. La jornada serveix per a conscienciar a la població sobre les conseqüències que comporta aquesta malaltia en diferents àmbits com el sanitari, social o econòmic. Avui dia, encara hi ha moltes persones que contrauen aquesta malaltia. De fet, les dades diuen que cada dia moren més de 4.000 persones per culpa de la tuberculosi i aproximadament 28.000 la contrauen diàriament. Aquesta estadística fa que la tuberculosi sigui la malaltia infecciosa més letal a escala mundial.

Com es transmet la tuberculosi? Aquesta patologia es transmet d'una persona a una altra a través de les partícules de l'aire quan algú esternuda, tus, o escup, infectant a la persona sana. Per contra, i com molta gent pensa, la tuberculosi no es transmet per donar la mà, compartir aliments, besar-se o compartir objectes. Quins són els símptomes? Depenent de la zona on el bacteri de la tuberculosi s'estableixi i es multipliqui, hom pot patir diferents símptomes. Aquests ho són quan resideixen als pulmons: Tos intensa durant setmanes.

Mal al pit.

Tos amb sang. Altres símptomes que poden existir són: Debilitat o fatiga.

Manca d'apetit.

Febre.

Calfreds.

Suor nocturna. Com la major part de les malalties, els símptomes de la tuberculosi són més freqüents a persones vulnerables. Com per exemple: Infectat amb el VIH.

Recentment infectats de tuberculosi.

Bebès i nens petits.

Persones que s'injecten drogues.

Persones que tenen altres malalties que debilitin el sistema immunitari.

Quin és el tractament? La pauta més habitual és la combinació d'isoniazida, rifampicina i pirazinamida durant els dos primers mesos per continuar posteriorment durant els quatre mesos següents amb isoniazida i rifampicina. Depèn de quins casos, la pauta pot ser de major duració i amb major nombre de fàrmacs. Pot haver-hi complicacions després del tractament? Si el tractament no és l'adequat o, directament, l'infectat no es tracta la malaltia, poden haver-hi complicacions pulmonars i en diferents parts del cos com: dolor articular i espinal, inflamació de les membranes cerebrals, problemes en el fetge i ronyons i trastorns cardíacs.