La Generalitat de Catalunya ha presentat avui la nova Estratègia de vigilància i control davant la covid-19, que va ser aprovat dimarts per la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat. D'aquesta manera, el coronavirus passa a ser "un virus respiratori més", la famosa "gripalització" de la covid passarà a ser dilluns una realitat.

A partir d'ara, les mesures que han de prendre els ciutadans seran el mateix que amb qualsevol altre virus respiratori: evitar visitar persones vulnerables i cuidar-se. Desapareixen les quarantenes pels contactes estrets (vacunats o no) i per les persones contagiades lleus o asimptomàtiques.

Davant aquesta nova etapa de la pandèmia, sorgeixen dubtes davant quin és el pas que hem de seguir si donem positiu en un test de covid. Et detallem quins són els protocols que s'ha de seguir a partir de dilluns.

Tinc símptomes de covid. Què he de fer?

Si tens menys de 60 anys i cap factor de risc ni malaltia de base, no t'has d'aïllar ni fer-te cap test. Només has de vigilar i reduir la interacció social per evitar contagiar més persones, i especialment, evitar les persones de risc.

Si ets major de 60 anys i tens sospites que podries estar contagiat de la covid, has d'anar al teu metge de capçalera. El metge decidirà com prosseguir i quines mesures han de seguir depenent de la gravetat de la malaltia.

Sóc contacte d'un positiu. M'he de fer un test?

No, no es faran ni tests ni quarantenes. Si al cap d'uns dies tens símptomes compatibles amb la covid, caldrà seguir els passos anteriors.

Sóc una persona amb factor de risc o soc positiu de covid. Quin és el pas a seguir?

Si ets una persona vulnerable a la covid, hauràs de fer un aïllament de 5 dies i cada 24-48 hores un test d'antígens fins que surti negatiu.

Treballo en un geriàtric o amb gent de risc. Hauré de fer quarantena en cas de positiu?

Sí. Les persones que treballen en centres sociosanitaris i que donin positiu, se't farà una prova diagnostica el primer i el tercer dia, i un aïllament de 5 dies. Els contactes estrets no hauran de fer quarantena, però se'ls realitzarà una prova PCR. A les residències es practicaran antígens als treballadors cada 2 setmanes als vacunats i cada 7 dies als no vacunats.

He donat positiu per covid i necessito la baixa laboral. Com ho he de fer?

Si no pots treballar, hauràs d'anar al teu CAP a demanar la baixa. A diferència d'ara, que es donava de forma automàtica al comunicar un cas positiu, només es donarà la baixa si el metge considera que hi ha una causa clínica, com en qualsevol malaltia.