El món de la cura facial requereix un coneixement de les cures que pugui necessitar la teva pell, per saber quins actius funcionaran millor i et donaran els resultats desitjats. Últimament, no parem d'escoltar els noms d'aquests actius hidratants, exfoliants o nutritius que ens prometen meravelles. Però, quina funció compleix cadascun? Avui venim a parlar-te de l'àcid salicílic, i et revelem com actua i tot el que has de saber per decidir si introduir-lo o no en la teva rutina de bellesa facial.

Àcid salicílic

Estem segures que alguna vegada has sentit parlar d'aquest actiu, l'àcid salicílic. Principalment, és conegut per ser un dels ingredients en els cosmètics per combatre l'acne. Així, el seu ús principal és per eliminar i prevenir l'aparició de barbs, les taques en la pell, i fins i tot per tractar malalties com la psoriasi. Es tracta d'un beta-hidroxiàcid. Això significa que part de la molècula està separada - se separen el grup hidroxil i el carboxil de dos àtoms de carboni - i és important perquè fa que sigui més soluble en l'oli. D'aquesta manera, li és més fàcil penetrar profundament en els porus de la pell.

Propietats

L'àcid salicílic té propietats antisèptiques, antibacterianes i queratolítiques. Això es tradueix en el fet que elimina les cèl·lules mortes de la pell i la suavitza per evitar el bloqueig dels porus, a banda d'obrir els obstruïts. En trets generals, millora l'aspecte de la pell, reduint les imperfeccions i prevenint que es formin altres noves. L'àcid salicílic és un actiu que és present en nombrosos productes cosmètics, com els netejadors, cremes, sèrums i tònics. S'obté de l'escorça del salze blanc, i és l'aliat ideal per la cura de les pells mixtes, grasses i per al control de l'acne. Causa un estovament i despreniment de la capa superior de les cèl·lules de la pell. Això fa que es produeixi una exfoliació completa, ajudant a eliminar i afluixar les cèl·lules de la pell, i dissoldre els grans.

Precaucions

Com passa amb tot en aquesta vida, aquest actiu és tan potent que pot arribar a ser un problema si es fa servir en excés. Utilitzar-lo d'una forma molt continuada podria arribar a irritar i ressecar la pell, sobretot en aquelles que són molt sensibles. Fixa't molt bé en la concentració i el nombre d'aplicacions, ja que depenent d'això algunes persones poden experimentar sequedat, enrogiment i una certa irritació de la pell. Per cert! És recomanable que apliquis el producte sempre a la nit. L'exposició solar pot causar enrogiments.